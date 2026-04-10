联合国警告：全球分裂加剧融资压力，发展成果面临逆转风险

融资环境恶化 多重压力叠加

报告指出，越来越多的发展中国家，特别是最贫困和最脆弱国家，在融资趋紧背景下面临巨大的发展资金缺口。同时，这些国家还承受着援助减少、气候变化和环境退化带来的额外成本、融资成本高企以及债务压力上升等多重冲击。

数据显示，2024年，发展中国家的偿债负担飙升至20年来最高水平，导致全球有34亿人生活在利息支出超过卫生或教育投入的国家。同年，官方发展援助降至2146亿美元，预计2025年将继续下降10%至18%，最不发达国家降幅或达25%。外国直接投资同比下降11%，连续第二年下滑。

2025年，最不发达国家出口的平均关税从9%激增至28%。除中国外，其他发展中国家的平均关税增长了8倍以上，从2%升至19%。在多重因素冲击下，四分之一的发展中国家人均收入仍停留于2019年前的水平，导致卫生、教育和气候适应性等关键领域的投资难以为继。

地缘政治冲突加剧全球经济脆弱性

报告指出，地缘政治因素正日益主导经济关系和金融政策。当前的中东冲突为本已脆弱的全球经济带来新的不确定性。

短期内，能源价格的剧烈波动可能推高通胀，迫使主要中央银行提高利率，这将进一步加剧发展中国家的融资压力，甚至将高债务国家推向债务困境的边缘。

此外，冲突导致的贸易航线受阻，特别是粮食和化肥运输的干扰，将直接推高发展中国家的能源与粮食安全风险。由于中东部分国家是全球重要的汇款来源地，依赖汇款支撑经济的国家也将遭受更严重的冲击。

从长远来看，持久的冲突可能加速全球能源市场的变化，并加深地缘经济的碎片化，破坏贸易、投资和持续发展所需的稳定环境。

可再生能源投资展现韧性

尽管整体形势严峻，报告也强调，一些领域仍展现出积极势头。全球可再生能源投资达到历史新高，规模显著高于化石燃料投资，南南贸易在过去二十年间也实现大幅增长。

填补资金缺口，落实《塞维利亚承诺》

为了应对多重挑战，报告强烈敦促国际社会加强协作与投资，全力填补发展中国家每年高达4万亿美元的可持续发展融资缺口。报告指出，落实去年在第四次发展筹资问题国际会议上通过的《塞维利亚承诺》，是目前全球达成可持续发展目标、构建公平未来的唯一路径。

鉴于当前复杂的国际形势，报告认为，过去那种高度全球化的发展模式已难以为继，建议采取多层次的国际合作路径，聚焦推进具有实质影响的改革。报告指出，各国不应背离多边主义，而应将本国在人力和气候韧性基础设施方面的投资，与区域和全球层面的支持相结合。

联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华说：“我们深知全球发展有多么依赖国际合作。随着2030年临近，我们的任务是团结一致，以《塞维利亚承诺》为动力推动行动，为世界实现一个可持续的未来。”