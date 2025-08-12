联合国警告：全球极端高温频发，需加速风险治理和健康保护

高温已成“沉默的杀手”，但死亡可预防

世界气象组织指出，极端高温事件常被称为“沉默的杀手”，因其往往不像飓风、洪水那样瞬间造成可见破坏，但却长期潜在地威胁公共健康。世界气象组织副秘书长巴雷特表示：“凭借当今的科学、数据和技术，‘沉默’已不再是借口。每一起因高温导致的死亡都是可以预防的。”

模型估算显示，从2000年到2019年，全球每年约有48.9万人死于高温相关原因，其中45%发生在亚洲，36%发生在欧洲。然而，高温导致的疾病、伤害和死亡在官方统计中被严重低估。

尤其在城市地区，由于“热岛效应”叠加夜间高温，慢性病患者、老年人和低收入群体面临更高风险。世界卫生组织与世界气象组织共同强调，高温事件不再是季节性或遥远的问题，而已成为许多社区的日常现实。

2025年热浪频发，多地气温破纪录

2025年7月被列为有记录以来全球第三热的七月，仅次于2023年和2024年。根据欧盟哥白尼气候变化服务局数据，全球海面平均温度也创下历史第三高纪录，北极海冰覆盖面积接近历史最低点。

在欧洲，热浪重创北欧国家，瑞典和芬兰经历了异常持续的30°C以上高温天气。东南欧国家如土耳其也面临极端高温，全国最高气温达50.5°C。

亚洲部分地区情况同样严峻。日本在8月初记录到41.8°C的全国温度新高，打破了此前一周刚创下的记录。日本气象厅发出特别中暑警报，敦促公众采取防护措施。中国和韩国也分别发布了极端高温预警，并采取了相关应对措施。

根据世界气象组织北京中心8月5日的最新报告，西亚、中亚南部、北非、巴基斯坦南部及美国西南部多地最高气温超过42°C，局部超过45°C。伊朗西南部和伊拉克东部局地气温甚至超过50°C，导致电力中断、供水受限，并影响到教育和劳动生产。

高温引发野火肆虐，烟霾跨洲传播

持续高温助推多地发生严重野火，造成人员伤亡、居民疏散和空气污染加剧。土耳其、希腊、塞浦路斯等地的野火已造成数人死亡，并迫使数千人撤离。

在北美，加拿大正经历有记录以来最严重的野火季之一。7月底至8月初，数百处火点产生的大量烟雾造成多个省份及美国北部多州空气质量恶化、能见度降低。截至8月3日，加拿大过火面积已超过660万公顷，远高于25年平均水平。

烟霾甚至跨越大西洋，在强劲喷射气流作用下抵达欧洲上空。这是本季至少第二次加拿大野火烟霾影响欧洲。今年6月中旬的前一次事件导致中欧和南欧天空泛红，空气质量骤降。

极端高温治理刻不容缓

为应对日益加剧的热风险，联合国秘书长于2023年发出《应对极端高温行动呼吁》，由包括世界气象组织在内的十个联合国专门机构共同支持。该倡议强调需通过政策与实地行动，最大限度减少高温影响。

世界卫生组织和世界气象组织联合估算，仅在57个国家全面推广高温健康预警系统，每年或可挽救9万8314条生命。