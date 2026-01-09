联合国报告：全球经济展现韧性但增长乏力　贸易紧张与债务压力拖累前景

报告预测，2026年全球经济产出将增长2.7%，略低于2025年估计的2.8%，也明显低于疫情前3.2%的平均增速。

增长韧性仍在，但不确定性上升

报告指出，2025年期间，在稳健消费支出和通胀压力缓解的支撑下，全球经济对美国大幅上调关税展现出超出预期的韧性。然而，低迷的投资活动和有限的财政空间持续抑制经济动能，全球经济可能步入比疫情前更持久的低速增长轨道。

报告警告，尽管部分贸易紧张局势有所缓和，但关税上调与宏观经济不确定性加剧的叠加效应预计将在2026年更加明显。与此同时，尽管货币宽松和市场情绪改善推动金融环境趋缓，但部分领域估值过高，风险仍然突出，尤其是在人工智能快速发展的相关行业。

高债务限制政策空间

报告指出，高负债水平和较高的借贷成本正严重限制政策空间，发展中经济体尤为明显。多数最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家仍深受债务负担、有限的政策空间及外部冲击影响，亟需国际社会支持。

联合国经济和社会事务部援引联合国秘书长古特雷斯的话指出：“经济、地缘政治和技术领域的多重紧张局势正在重塑全球格局，催生新的经济不确定性和社会脆弱性。许多发展中经济体仍在艰难挣扎，因此可持续发展目标的实现对全球大部分地区而言依然遥不可及。”

区域增长总体平稳但差异明显

报告显示，美国在货币和财政宽松政策支撑下，2026年经济增速预计为2.0%，略高于2025年的1.9%，但劳动力市场趋缓可能削弱增长动能。欧盟经济增长率预计将从2025年的1.5%降至2026年的1.3%，主要受关税上调和地缘政治不确定性影响。日本2026年经济增速预计为0.9%，低于2025年的1.2%。

东亚地区2026年增长率预计为4.4%，低于2025年的4.9%；中国经济在定向政策支持下预计增长4.6%。南亚地区2026年增长率预计为5.6%，其中印度预计增长6.6%。非洲地区2026年经济增速预计为4.0%，但高债务水平和气候冲击构成重大风险。拉丁美洲和加勒比地区2026年增长率预计为2.3%，略低于2025年水平。

国际贸易放缓，投资持续低迷

报告指出，2025年全球贸易在政策不确定性和关税上升背景下仍实现3.8%的增长，但这一势头预计难以持续，2026年贸易增速可能放缓至2.2%。

与此同时，地缘政治紧张局势和财政紧缩持续抑制投资增长。人工智能的快速发展在部分大型经济体推动了资本支出，但报告警告，其潜在收益可能分布不均，从而加剧结构性不平等。

通胀回落但生活成本压力未解

报告显示，全球通胀率从2024年的4.0%降至2025年预计的3.4%，并有望在2026年进一步回落至3.1%。然而，即便通胀持续放缓，高企的物价仍在侵蚀家庭实际收入，并加剧不平等。

联合国主管经济和社会事务副秘书长李军华表示：“即便通胀有所回落，居高不下且持续攀升的价格仍在持续侵蚀最脆弱群体的购买力。要确保通胀回落切实转化为家庭生活改善，必须保障基本支出安全、强化市场竞争，并解决反复出现的价格冲击的结构性根源。”

加强集体行动

报告强调，增长乏力、财政空间受限以及多边合作动力减弱，正阻碍可持续发展目标的推进。在贸易、气候、发展融资和社会包容领域，应采取新的集体行动，应对持续存在及新出现的挑战。

报告指出，《塞维利亚承诺》为加强多边合作、改革国际金融架构和扩大发展融资提供了重要指引。落实明确债务重组机制、扩大全球优惠融资和气候融资，对降低系统性风险、推动更加稳定和公平的全球经济至关重要。