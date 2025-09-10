联合国报告：全球军费开支达创纪录的2.7万亿美元

联合国秘书长古特雷斯在发布关于军费持续增长威胁的新报告时指出：“世界在战争上的花费远远超过在和平建设上的投入。”

报告显示，2024年全球五大区域的安全支出均大幅增加，创下至少三十年来最剧烈的年增幅。相比之下，全球只需不到3000亿美元即可消除极端贫困。古特雷斯强调：“要建设一个更安全的世界，必须确保用于消除贫困的资金至少与用于战争的资金相当。”

援助与军备的抉择

仅2024年的军费开支就已达到惊人水平，相当于联合国当年常规预算的750倍，几乎是经合组织发展援助委员会提供发展援助的13倍，凸显出军事投入与可持续发展之间的明显矛盾。

古特雷斯表示：“即便只将当前军费的一小部分转向民生，也足以填补关键缺口——让儿童受教育、加强基层医疗、推广清洁能源和具有韧性的基础设施建设，并保护最脆弱的群体。”

联合国估算显示，动用过去一年乃至过去十年军费支出中的极小部分，即可为所有低收入和中等偏下收入国家的学生提供教育，消除全球儿童营养不良，支持发展中国家应对气候变化，并推动国际社会更接近实现可持续发展目标。

联合国裁军事务高级代表中满泉在记者会上强调：“重塑全球优先事项不是可选项，而是人类生存的必然要求。”

可持续发展面临危机

古特雷斯指出，在所有可持续发展目标中，目前仅有一项进展顺利，“我们共同的可持续发展承诺正处于危机之中”。

他警告说，当军事开支持续上升之时，社会投资、扶贫、教育、医疗、环保和基础设施建设却日益萎缩——几乎所有可持续发展目标都因此受到阻碍，甚至动摇了《联合国宪章》的根基。

联合国开发计划署代理署长徐浩良强调：“我们深知发展是安全的引擎，而多边发展合作行之有效。民众生活得到改善，享有教育、医疗和经济机会，能够过上有尊严的自主生活，社会将更加和平，世界也将更加和平。”

新型安全理念

古特雷斯表示：“投资于人民，就是投资于任何社会抵御暴力的第一道防线。”

报告呼吁采取更以人为本和多维度的方针，优先发展外交与国际合作，为可持续发展开辟道路。报告指出，经济机会缺乏、贫困和欠发达状态往往导致不稳定，助长暴力行为，并推高军事开支。

古特雷斯强调，投资于发展和可持续安全，不仅有助于遏制当前的军备竞赛，也能减轻未来对军费的依赖。 他说：“事实一再证明：过度军事开支不能保障和平，反而常常破坏和平——加剧军备竞赛，增加猜疑，并使资源远离稳定的根基。”