蒙古国总统：全力支持哈萨克斯坦水资源治理国际倡议

—部分国家正面临饮用水短缺的严峻挑战，因此加强联合行动尤为关键。减缓气候变化带来的负面影响、保护山地生态系统、维护生物多样性以及降低自然灾害风险，都是本地区亟待应对的重要课题。在此背景下，应更加重视全球生态平衡的维护。我们支持联合国大会在相关领域通过的一系列倡议，-呼日勒苏赫指出。

他认为，区域层面的生态环保倡议具有特殊意义，这些举措正为实现可持续发展目标提供现实支撑。

—近年来，在气候变化影响下，水资源的可获得性及其可持续管理问题不仅在中亚地区，在全球范围内也愈发突出。对此，我们对哈萨克斯坦在水资源保护与高效利用方面发挥的引领作用表示赞赏。同时，哈方成功吸引了国际社会的广泛关注，在推动水资源管理领域国际合作方面取得了显著进展，-呼日勒苏赫表示。

此外，呼日勒苏赫还明确表示支持哈斯木-卓玛尔特·托卡耶夫提出的建立联合国国际水组织的倡议。

—蒙古国将积极参与相关倡议的落实，并推动其取得实效，-他强调。

【编译：阿遥】