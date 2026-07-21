联合国报告：全球饥饿连续三年下降，但2030年“零饥饿”目标仍面临严峻挑战

全球饥饿持续缓解 区域差距依然明显

报告估算，2025年全球约7.8%的人口、约6.45亿人遭受饥饿，较2024年减少近1400万人，较2022年减少4300万人，连续第三年下降。

与此同时，全球约21亿人处于中度或重度粮食不安全状况，占全球人口25.8%，较2024年和2020年均有所下降，但仍高于新冠疫情前水平。

亚洲和拉丁美洲及加勒比地区粮食安全持续改善；非洲饥饿率虽略有下降，但受人口增长影响，饥饿人口增至3.09亿，居全球各区域之首。2025年，非洲56.6%的人口处于中度或重度粮食不安全状态，远高于亚洲的20.3%、拉丁美洲及加勒比地区的22.9%以及北美和欧洲的8.7%。

中东冲突等风险威胁成果

报告指出，中东地区冲突推高能源、化肥和粮食价格，预计到2030年全球仍将有约5.1亿至5.2亿人遭受饥饿，高于冲突前预测水平。这一预测尚未计入未来可能出现的厄尔尼诺等极端天气影响。

五家联合国机构共同警告，中东冲突、极端天气以及官方发展援助和人道主义资金削减，可能令全球消除饥饿取得的成果出现倒退。

营养改善缓慢 健康膳食仍负担不起

报告指出，全球孕产妇和儿童营养改善进展缓慢。全球仍有1.5亿5岁以下儿童发育迟缓，仅30.8%的6至23个月龄婴幼儿能够获得最低限度多样化膳食；15至49岁妇女贫血率持续上升，成人肥胖率已由2012年的12.1%升至2024年的16.2%。

2025年，全球健康膳食平均成本升至每人每天4.28购买力平价美元，无力负担健康膳食的人口虽降至26.9亿，但仍占全球人口近三分之一。其中，非洲66.6%的人口无力负担健康膳食，是亚洲和拉丁美洲及加勒比地区的两倍以上。

报告指出，降低健康膳食成本需要扩大营养食品供给，提高农业粮食价值链效率，加大基础设施、冷链物流和农业创新投入，并推进贸易和政策改革。

呼吁加快行动

五家联合国机构负责人一致表示，全球粮食安全出现改善令人鼓舞，但当前成果十分脆弱。各国必须加强政治承诺和资金投入，建设更加高效、更具韧性的农业粮食体系，让健康膳食更加可负担，推动如期实现2030年消除饥饿目标。