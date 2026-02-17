哈国去年对外贸易额超14亿美元 中国稳居主要贸易伙伴地位

整体态势：名义增长背后的现实考验

2025年1月至12月，哈萨克斯坦对外贸易总额达1438.882亿美元，较2024年名义增长1.3%。从表面看，这一数据体现了对外经贸联系的稳定延续，但其结构性失衡已引发广泛关注。

在贸易总额中：

出口额为790.412亿美元，同比名义下降3.2%；

进口额为648.47亿美元，同比增长7.4%；

贸易顺差虽仍保持正值（+142亿美元），但规模明显收窄。

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

出口动态：大宗商品波动与外部压力

出口下滑3.2%受到多重因素影响。首先是全球市场原油及基本金属价格的波动。鉴于原油及石油制品在哈萨克斯坦出口结构中占比超过50%，该领域的任何起伏都会直接传导至整体指标。

意大利及欧洲国家仍是主要出口目的地，对意大利出口约156亿美元；

对中国出口石油、铜及农产品等商品，总额约152亿美元；

在欧亚经济联盟框架下，对俄罗斯出口降至81.415亿美元，物流链调整及制裁环境的间接影响逐步显现。

进口激增：消费扩张还是技术升级？

进口增长7.4%，一方面反映出国内投资活跃度提升与消费需求扩大，另一方面也暴露出对外部供应的持续依赖。成品、机械及设备在进口结构中仍占较高比重，技术型依赖问题依旧存在。

主要进口来源国包括：

中国，进口额达189亿美元，稳居首位； 俄罗斯，在免关税边界和统一经济空间框架下，进口额维持在192亿美元左右； 德国和美国，在高技术设备和运输工具领域的份额有所上升。

地理重点：多元化布局加速

2025年，在巩固传统伙伴关系的同时，哈萨克斯坦继续推进贸易多元化。

欧盟仍是最大投资来源地和重要出口市场，油气收入高度依赖欧洲需求；

中亚区域合作深化，与乌兹别克斯坦贸易额增长明显，出口达35亿美元，进口约12亿美元，区域一体化成果逐步显现；

与土耳其、韩国在机械制造及轻工业领域的往来发展较快。

Фото: Миллий статистика қўмитаси

区域分布：资源与消费双重格局

从国内区域分布看，对外贸易呈现出明显的“资源型”与“消费型”分工。

阿特劳州和曼格斯套州作为油气主产区，贡献全国40%以上的出口收入；

阿拉木图市是进口贸易枢纽，全国近一半的消费品、电子产品和运输工具经此进入市场；

阿斯塔纳市承担大量政府采购及基础设施项目设备进口；

卡拉干达州与巴甫洛达尔州在冶金产品出口方面保持领先。

欧亚经济联盟：内部结构失衡

在欧亚经济联盟框架内的贸易依然具有战略意义，但2025年数据显示，哈萨克斯坦在联盟内更多处于“净进口方”地位。

亚美尼亚：出口4900万美元，进口2020万美元；

白俄罗斯：出口2.712亿美元，进口9.374亿美元；

吉尔吉斯斯坦：出口16.622亿美元，进口5.803亿美元。

其中，对吉贸易保持顺差，显示国产食品和建材产品在邻国市场具备较强竞争力。

专家预测：结构转型迫在眉睫

2025年的数据为经济政策提出多项明确任务：

出口多元化。出口下降3.2%再次敲响依赖原材料的警钟，应强化对高附加值产品出口的支持机制； 进口替代。在648亿美元进口规模下，提高基础消费品本地化生产比例，将有助于缓解汇率压力； 物流枢纽建设。依托“中间走廊”项目，提升过境运输能力，使哈萨克斯坦在区域供应链中从资源输出者转型为物流枢纽。

总结

2025年可谓哈萨克斯坦外贸的“压力测试”之年。1.3%的名义增长说明我国已然深度融入全球贸易体系，但出口回落与进口上扬的结构性矛盾同样清晰。

进入2026年，政策重点不仅在于稳住国际市场份额，更在于降低对进口的过度依赖，提升国产产品的出口潜力，实现从资源驱动向多元支撑的转型升级。

【编译：阿遥】