哈萨克斯坦过去五年离婚率下降16%

2020年，哈萨克斯坦首次发布《2020年哈萨克斯坦家庭》全国报告。该报告涵盖了离婚原因、家庭社会经济状况以及生育动态的相关数据和分析。

2023年，哈萨克斯坦通过了《社会法典》，旨在支持弱势家庭群体。该法典明确规定了对多子女家庭和低收入家庭的具体社会支持措施，同时完善了保护母婴权利的机制。

哈萨克斯坦文化和信息部表示：“国家在保障妇女权益和加强儿童安全方面采取了重要立法举措。根据新修订的法律，家庭暴力被纳入刑事责任范畴，针对儿童的任何形式暴力行为都将受到严厉处罚。”

为进一步完善相关立法，哈萨克斯坦采取了一系列综合措施，以预防家庭暴力、加强家庭制度并保障未成年人的安全。为此，原有的家庭支持中心得到重组，其服务模式得以统一规范化。结果，全国此类中心的数量从33个增加到131个，增长了近四倍。

目前，文化和信息部正与劳动和社会保障部合作，积极推动家庭支持中心服务的自动化和数字化工作。

文化和信息部还透露：“为维护和巩固家庭及婚姻关系，哈萨克斯坦制定并通过了2025-2027年行动计划。该计划旨在提升家庭生活的理性准备并预防离婚。”

根据国家统计局数据，过去五年离婚数量下降16%。2020年登记离婚案件4.82万起，到2024年减少至4.05万起。

2024年，哈萨克斯坦启动了为申请结婚者提供免费婚前咨询和培训的项目。该项目在希姆肯特和阿斯塔纳以试点形式成功实施。

目前，文化和信息部正在实施一项名为“推广家庭和传统价值观、提升父母育儿责任的综合措施”的资助项目。其中一项重要举措是创建“父母学院”，通过在线课程和培训项目为父母提供支持。此外，还将举办针对育儿热点问题的讲解会。未来，计划推出“父母.kz”在线平台。

为加强社会、家庭价值观，文化和信息部每年举办“幸福家庭”全国大赛。在过去11年中，来自全国各地的超过2万个家庭参与了这一赛事。

此外，2023年，哈萨克斯坦正式将每年5月第二个星期日定为母亲节，6月第三个星期日定为父亲节。每年9月第二个星期日则为全国的家庭日。

值得一提的是，自2025年初以来，全国平均有84.77万个多子女家庭和受表彰的多子女母亲获得了国家补助。

【编译：木合塔尔·木拉提】