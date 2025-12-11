过去三年奇姆肯特市吸引投资超2万亿坚戈

他说，为吸引投资者并创造稳定就业岗位，城市正在建设2个新的工业区，同时3个现有工业区正在扩建。这些区域计划实施总额9000亿坚戈的300个投资项目，预计将创造约1.3万个新工作岗位。

市长指出，奇姆肯特正继续推进对南部地区具有物流优势的区域枢纽”建设工作。为此，贸易物流中心的扩建工程计划于明年完成。项目实施将有助于保障区域粮食安全，并为商业和贸易领域打开新的发展空间。

此外，“Standard”私人工业区已投入使用，区内已建设配套的工业基础设施和专门的小型生产场地。

他补充说，过去三年间，奇姆肯特市经济共吸引投资超过2万亿坚戈，其中私营部门占比达75%，平均年度增长率为11%。

未来五年，城市计划吸引6.6万亿坚戈的投资。目前已形成一个项目库，包含221个项目，总额4.6万亿坚戈，预计将创造超过2.9万个工作岗位。

市场还介绍了在阿斯塔纳举办的投资论坛成果：奇姆肯特与中国陕西建工集团达成协议，将实施一项总额550亿坚戈、装机容量24兆瓦的垃圾焚烧发电项目。为建设该工厂，已在垃圾填埋场附近划拨12公顷土地。

市长表示，奇姆肯特是全国三大炼油厂之一所在地。为推动石化产业发展，到2030年，该炼油厂的加工能力将从600万吨提升至1200万吨，项目初步估算投资额约3万亿坚戈。

【编译：达娜】