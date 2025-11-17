过去三年哈萨克斯坦肿瘤医疗预算增长六倍

国家科学肿瘤中心：全国放射性肿瘤治疗的领军机构

别克帖诺夫总理检查了总统指示建设的新院区装备情况。该院区配备先进医疗技术，可为患者提供高科技癌症治疗。

国家科学肿瘤中心每年开展：

约1.2万例诊断和外科手术；

4,000余次放疗与质子治疗课程；

最多330例器官及骨髓移植手术。

患者可在国家保障医疗服务及强制医疗保险框架下免费获得所有肿瘤治疗服务。政府每年为此拨款超过1700亿坚戈。

Photo credit: primeminister.kz

过去三年中，肿瘤医疗相关预算增长了6倍，包括基础设施项目及现代化医疗设备的采购费用。

争取成为国际“锚点中心”

中心正在申请获得国际原子能机构（IAEA）授予的“锚点中心（Anchor Center）”资格。若获批，该中心将成为中亚地区在放射肿瘤及核医学领域发展与推广先进经验的重要平台。

扩建放射药物生产：实现全流程本地化

放射技术中心正在加速构建癌症诊断和治疗用放射药物的全周期生产能力。

Photo credit: primeminister.kz

已投产品种包括：

18F-脱氧葡萄糖（18F-FDG），用于PET/CT及即将在哈国首次应用的PET/MRI诊断。

未来计划生产13种新制剂，其中部分将首次在本地实现合成。本土化生产将使中心每年可完成多达1.2万次诊断。

在核素治疗部门，利用碘-131制剂治疗甲状腺癌。患者在服药后需隔离5–7天，隔离病房完全符合IAEA标准。今年前五个月已有80名患者接受治疗，该部门每年可接收300余名患者。

卫生部正在推动建立覆盖全国的6个区域核医学中心，新中心将设在阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特、塞梅、卡拉干达和阿克托别。

Photo credit: primeminister.kz

应用人工智能提升放疗精准度

考察中，总理关注了人工智能在医学中的应用情况。通过AI辅助的放射及质子治疗能够以极高精准度照射肿瘤，同时最大限度减少对健康组织的损伤。

肿瘤中心配备：

7个放疗舱室（含EDGE、ETHOS系统及Varian加速器），

中亚唯一的ProBeam 360质子治疗系统（全球仅24个国家使用）。

该技术尤其适用于儿童脑部、脊髓及视神经肿瘤等位置敏感的癌症。

中心还首次启用MRI模拟器，并配备双CT模拟器，年治疗能力可达1000名患者，包括来自国外的患者，增强了国家医疗旅游潜力。

高难度混合手术与专家培训

混合手术室可实施超过350例高科技手术，涉及脑部、心脏和其他器官。

中心已有250多名专家在全球顶级肿瘤中心完成培训，掌握了先进设备和治疗方法。

Фото: Правительство РК

推进核医学与区域协作平台建设

别克帖诺夫总理指示卫生部确保全国各地区患者均能获得先进治疗方法，并继续为发展核医学创造条件。

在纳扎尔巴耶夫大学生物医学研究中心，总理考察了基因组学、分子生物学、组织工程、再生医学、转化医学等领域的研究平台。

该中心的核心设施——符合国际生物安全标准的实验动物中心（Vivarium）在中亚地区内独一无二。纳扎尔巴耶夫大学正在申请全球最高级别的AAALAC International认证。

科研成果：器官保存设备与新药研发中心

调研期间，总理还了解了包括多项科研成果，包括：

ALEM设备：模拟人体条件保存和运输供体器官，提高移植效率；

区域制药中心计划：由National Laboratory Astana牵头，面向新药开发及临床前研究，推动本土制药业的高水平发展。

此外，纳扎尔巴耶夫大学医学院介绍了在肿瘤学、软骨再生、骨折机器人治疗、生物处理制药原料等方向的研究成果。

“患者无需出国治疗”：阿斯塔纳打造区域级技术中心

国家科学肿瘤中心已启动13种放射药物本土生产，实现从PET诊断到治疗的完整链条。

中心负责人因迪拉·特列乌列索娃表示，当地能够实现许多在国外才有的先进技术，可减少患者因重症而远赴海外治疗的负担。

【编译：达娜】