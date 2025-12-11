奇姆肯特工业领域三年新增逾2500个岗位

他说，市内多个行业均实现增长，其中贸易额增长24.6%，通信业增长18.3%，工业产量增长14.7%，建筑业增长7%，投资增长4.7%。此外，同期共有98.2万平方米住房投入使用。

市长指出，推动经济增长的主要动力来自加工制造业。今年该行业的产量同比增长16.5%。过去三年，工业领域共实施了40个项目，总投资额达1500亿坚戈，并创造了2500多个工作岗位。

市长表示，为吸引投资和创造稳定就业岗位，城市正在建设2个新工业区，并对3个现有工业区进行扩建。预计这些工业区内将实施300个投资项目，总额达9000亿坚戈，并创造近1.3万个工作岗位。

他还介绍了正在扩大的重点项目：“QazAlpack”企业生产的铝制易拉罐需求不断增加，伴随出口量扩大，总额300亿坚戈的项目第二阶段已经启动。该工厂每年可生产22亿只铝罐，并在当地提供了112个稳定工作岗位。

此外，“Sauran Bricks”公司也启动了其投资78亿坚戈的加气混凝土生产厂项目，工厂设计年产量30万立方米，并创造了约100个稳定工作岗位。

【编译：达娜】