哈国人均预期寿命达75.97岁 创独立以来历史最高纪录

数据显示，哈萨克斯坦人均预期寿命已达到75.97岁，创下该国独立以来的历史最高纪录。

卫生部指出，这一成就来之不易。回顾独立初期（1991年），哈萨克斯坦国民人均预期寿命仅为67.6岁；此后十年间不升反降，2001年降至65.6岁；进入21世纪后逐步回升，2011年达68.98岁，2021年为70.23岁；直至2025年，终于攀升至75.97岁的历史新高。这意味着在过去三十五年间，我国公民平均寿命增长了8岁以上。

在延长寿命的诸多因素中，针对非传染性疾病采取的防控措施发挥了至关重要的作用。

2025年，哈萨克斯坦成功跻身世界卫生组织欧洲区域内非传染性疾病死亡率降幅（达25%）最大的前十个国家之列。该指标是世卫组织《欧洲工作计划》的关键目标参数。

这一积极趋势充分证明了国家在发展卫生体系、提高国民生活质量以及降低死亡率等相关政府规划方面的显著成效。

目前，哈萨克斯坦政府已在《2029年前卫生发展愿景》框架下提出了更宏伟的目标，即力争将全国人均预期寿命提升至77岁。

【编译：阿遥】