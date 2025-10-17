哈萨克斯坦跻身支持国际人道法六国行列——专访红十字国际委员会代表

哈通社记者：您领导的全球人道法倡议的主要目标是什么？能否举例说明近年来的具体项目？

安妮·昆汀：首先，我想说明这一倡议的背景。它是为了应对现代武装冲突而发起的。国际人道法已有百年历史，旨在保护武装冲突中的受害者，但遗憾的是，这些规则常常遭到违反。如果这些规则得到严格遵守，我们就不会看到如此规模的城市破坏和人员伤亡。

正是由于人道法频遭违反，哈萨克斯坦、巴西、中国、法国、约旦和南非六个国家与红十字国际委员会携手采取行动。倡议的核心目标是凝聚政治意愿，确保人道法规范得到落实。实现这一目标离不开各国领导人的坚定立场和积极参与。

需要指出的是，必要的人道法规范早已存在，我们并非要制定新规则或机制。当前的关键在于如何在现实中落实这些规范。我们正从多方面开展工作。例如，红十字国际委员会主席与六国领导人共同行动，向全球各国领导人呼吁，强调不得容忍人道法被违反。此外，我们还在全球范围内与专家开展对话，探讨冲突中的复杂问题，如保护民用基础设施，确保医院等关键设施在战时正常运行。

虽然尚未形成最终文件，但已有初步成果。几周前，在联合国大会期间，六国发表联合声明，重申对国际人道法的承诺，并呼吁其他国家加入倡议，采取具体行动。声明提出在国家层面建立保障人道法实施的机制，并增加预算支持，因为这一切都始于国内的立法和预防措施。目前，我们正进入协商的第二阶段，预计明年将发布一套实用建议。

哈通社记者：今年9月，六国领导人与红十字国际委员会共同发表声明，强调战时维护人道主义的必要性，并宣布2026年将举办全球人道主义峰会。请问峰会将讨论哪些议题，是否会通过重要文件？

安妮·昆汀：目前，峰会的具体形式尚未确定，但六国与红十字国际委员会已达成共识，将于明年末举办这一全球峰会。我们正在讨论各国将提供何种支持，以及峰会的预期成果。我们希望各国提出建议，共同找到最有效的支持方式。

这次峰会将是展示各国在人道法问题上政治意愿的重要国际场合，但它并非倡议的终点，而是旨在提出切实可行的建议方案。

哈通社记者：哈萨克斯坦在推动国际人道法和维护和平方面发挥了什么作用？

安妮·昆汀：哈萨克斯坦不仅是倡议的创始国之一，其在调解与和平进程中的丰富经验也为其贡献提供了独特优势。我们的倡议关注人道法规范的遵守与实现和平之间的联系。作为人道组织，我们认为遵守人道法首先是一项法律义务，但同时，它也为冲突各方重返谈判桌、达成和平协议创造了条件。人道法被违反的程度越低，实现和平的可能性就越高。

战争总是带来苦难：人员伤亡、城市被毁、生活秩序被打破。这不是自然状态，也不可持续，因此每个冲突都应以和平结束。从这个角度看，哈萨克斯坦通过其积极的调解角色和对和平倡议的参与，为我们的工作注入重要力量。我们研究了参与和平进程的国家的经验，无论它们是作为调解者还是冲突方。我们分析如何将人道法规范融入调解与和平协议进程，哈萨克斯坦在这方面完全有能力发挥重要作用。

哈通社记者：当前武装冲突中常使用无人机、人工智能和网络武器。国际人道法如何适应这些新挑战？

安妮·昆汀：一方面，我们相信现有的人道法规范能够应对现代挑战。问题往往不在于规范缺失，而在于如何在新形势下应用这些规范。

在我们的倡议中，我们关注信息技术相关问题，例如网络空间和武装冲突中的网络行动对现实世界的物理影响。我们的目标是尽量减少对平民和民用基础设施的损害。例如，在高度互联的数字系统中，如何确保针对军事目标的网络攻击不影响医院的正常运作？我们既考虑直接后果，也关注间接影响。

另一个例子是，目标打击的决策过程日益依赖自主系统和人工智能。红十字国际委员会多年来一直支持制定新规范，确保武力使用决策中必须有人类参与，这对维护人道原则至关重要。

【编译：木合塔尔·木拉提】