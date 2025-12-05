联合国人权高专警告苏丹科尔多凡暴力升级导致新的人道危机

自10月25日快速支援部队攻占北科尔多凡州巴拉市以来，联合国人权事务高级专员办事处记录至少269名平民死于空袭、炮击及即决处决。通信和互联网中断导致统计可能低估实际伤亡。报告显示，平民还遭遇报复性杀戮、任意拘留、绑架、性暴力及强征兵役，包括儿童兵。

蒂尔克表示：“目睹科尔多凡地区在法希尔惨剧发生后不久重蹈覆辙，令人震惊，国际社会必须确保科尔多凡不会成为另一个法希尔。”

暴力升级与围困加剧人道危机

快速支援部队原为苏丹准军事部队，曾参与达尔富尔冲突。科尔多凡州位于苏丹中部偏西，毗邻达尔富尔，是连接首都喀土穆与西部地区的重要战略通道。自2023年全国冲突爆发以来，快速支援部队与苏丹武装部队对抗，并夺取达尔富尔首府法希尔，为控制该地区关键路线奠定基础。2025年10月25日，快速支援部队攻占北科尔多凡巴拉市后，继续推进至奥贝德市及周边地区。南科尔多凡的卡杜格利和迪林市已被围困，北科尔多凡奥贝德市部分地区亦受控制，交火频繁，平民伤亡和流离失所严重，饥荒风险上升。

蒂尔克指出，过去一个月，逾4.5万平民流离失所，在科尔多凡地区内外寻求庇护。

他呼吁立即停止战斗，保障救援物资顺利抵达受困民众手中，并保护人道主义工作者及当地救援人员。他强调：“为逃离饥荒、死亡和毁灭性恐怖的人们提供安全通道至关重要，这是人权的迫切要求。”

另一方面，联合国人道主义协调小组同时对科尔多凡地区不断升级的暴力及围困状态表示强烈关切，指出袭击平民和民用基础设施违反国际人道法，并加剧饥荒风险。该小组强调，人道工作者在极端风险下仍为约110万民众提供援助，但亟需安全通道和必要资源以挽救更多生命。

蒂尔克再次敦促所有对冲突各方有影响力的国家立即采取行动，切断助长冲突的武器供应，停止暴力行为，确保科尔多凡平民的生命安全和基本人权得到保护。