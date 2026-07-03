打造数字强国：哈萨克斯坦布局世界级人工智能集群

（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦总统直属外国投资者理事会框架下，哈萨克斯坦政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫（Жаслан Мәдиев）、国际金融服务集团花旗集团（Citi）和自由控股公司（Freedom Holding Corp.）签署三方谅解备忘录，将共同建设大规模人工智能集群。

根据协议，各方将围绕人工智能、数字银行和区块链技术开展合作。

扎苏兰·马迪耶夫表示，根据国家元首指示，哈萨克斯坦正在建设支持人工智能发展的基础设施。

他说：“如今，仅仅成为技术的使用者已经远远不够。拥有自主算力以及开发人工智能解决方案所需的条件至关重要。与花旗集团和自由控股公司签署谅解备忘录，是推进建设世界级人工智能集群项目的又一重要步骤。该集群将成为吸引投资、人才和科技企业的重要中心，并为政府、科研机构和企业提供所需的基础设施。”

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花旗集团全球公共部门负责人斯蒂芬妮·冯·弗里德堡（Stephanie von Friedeburg）表示，此项倡议对哈萨克斯坦的长期发展具有重要意义。

她说：“这份备忘录体现了我们支持哈萨克斯坦数字化转型和先进人工智能基础设施建设的共同愿景。通过此次合作，我们将探索创新融资方式，推动建设世界级人工智能集群和算力基础设施，为政府机构、企业和科研人员提供服务。我们愿意利用自身全球经验和国际资本资源，进一步巩固哈萨克斯坦的国际竞争力。”

自由控股公司首席执行官蒂穆尔·图尔洛夫（Тимур Турлов）表示，此次签约是国家元首在数字化和人工智能领域推进宏大战略的具体体现。

他说：“追求技术主权、将哈萨克斯坦建设成为数字化强国的目标已经在最高层面明确提出，而此次签署的备忘录正是落实这一战略的实际行动。自由控股公司与英伟达（NVIDIA）和OpenAI等全球领先科技企业拥有丰富合作经验，我们愿意利用这些专业能力，确保项目顺利实施。”

根据备忘录，各方将建设配备先进图形处理器（GPU）技术的人工智能集群，并建设数据处理中心，使其成为服务政府、科研和商业领域的核心基础设施。

此外，协议还提出打造数字资产生态体系，以进一步提升哈萨克斯坦在全球金融体系中的地位。

各方同时表示，将深化在数字银行和跨境结算领域的合作，并推动区块链解决方案应用，使金融工具对所有市场参与者更加开放和透明。