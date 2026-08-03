国际人工智能奥赛创始人：哈国是人工智能生态系统快速发展的国家

埃琳娜·马里诺娃表示，在阿斯塔纳举办国际人工智能奥赛是莫大的荣幸。毕竟，哈萨克斯坦是一个数字化和人工智能生态系统快速发展的国家。

此外，据她介绍，两年前奥林匹克竞赛首次在保加利亚举办时，共有33个国家参赛。去年第二次在中国举办时，则有61个国家的代表参加。今年，这项赛事第三次在阿斯塔纳举行，吸引了来自一百多个国家的选手参赛。

- 国际人工智能奥赛是全球发展最快的教育项目之一。世界上没有任何一项科学奥林匹克竞赛能像它一样取得如此迅猛的发展。我们相信这个项目拥有光明的前景，而没有哈萨克斯坦的支持，它的未来将不可或缺。我谨向哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫致以诚挚的谢意，感谢他对该项目的大力支持。-马里诺娃说。

I​​OAI创始人还指出，哈萨克斯坦已具备举办奥赛的所有条件。这表明该国在人工智能创新、数字化转型和先进基础设施领域雄心勃勃。

- 哈萨克斯坦和IOAI正在投资人才培养、教育和一流的数字基础设施。我们感谢哈萨克斯坦政府以及贵国人工智能和数字发展部组织了如此具有全球意义的盛会。-她说。

据此前报道， 托卡耶夫总统在国际人工智能奥林匹克竞赛开幕仪式上发表了重要讲话。