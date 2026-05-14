联合国人口基金将在阿拉木图设立区域研究枢纽

会谈中，阔谢尔巴耶夫强调，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫高度重视同联合国开展全面合作。他表示，哈萨克斯坦始终坚定支持联合国作为应对全球性挑战核心平台的作用，并积极参与推动旨在全面改革多边对话机制的“UN80”倡议。

在此框架下，阔谢尔巴耶夫对哈萨克斯坦政府与联合国人口基金在降低母婴死亡率、建设青年健康中心以及开展人口与人口学综合研究等领域取得的合作成果给予高度评价。

阔谢尔巴耶夫指出，医疗卫生、青年政策和性别平等问题应成为哈萨克斯坦与联合国人口基金区域合作的重要方向。他建议，更积极地利用位于阿拉木图的联合国中亚及阿富汗可持续发展目标区域中心平台，进一步扩大联合国人口基金在本地区的影响力。

凯塔在回应中高度评价了哈萨克斯坦在促进性别平等、保障妇女权益及赋权方面推进的系统性改革。她同时指出，哈萨克斯坦在医疗卫生、青年与家庭政策建设以及降低母婴死亡率等方面取得了显著成果。

她还宣布，联合国已决定在阿拉木图设立“联合国人口基金中亚人口统计与人口研究枢纽”。未来，该机构将作为区域性中心，负责整合、分析和研究中亚地区人口发展相关议题。

会谈结束时，双方一致同意，今后将继续围绕全球及地区议程中的紧迫问题保持建设性对话。

据此前报道，哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫日前会见迪耶内·凯塔，双方就医疗卫生、妇女儿童保护、生殖健康以及青年支持等领域合作进行了讨论。