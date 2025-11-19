国内迁徙新趋势：人口加速向三大都市圈集中

统计显示，2025年前9个月，阿斯塔纳净迁入6.7252万人，阿拉木图2.7833万人，奇姆肯特1.3066万人，三城合计吸纳超10万新居民。其中阿斯塔纳与阿拉木图的吸引力尤为突出：过去十年间，阿斯塔纳年均迁入量从2015年的8558人激增至2025年的6.7252万人；阿拉木图同期从4.0742万人增长至7.5854万人；奇姆肯特也从8989人上升至3.6527万人。

专家分析，三大都市圈之所以成为“磁极”，主要得益于就业机会密集、基础设施完善、教育医疗资源优质以及整体生活品质较高。阿斯塔纳作为新首都，持续释放行政、金融、科技等领域红利；阿拉木图则凭借传统经济、文化、教育中心地位，吸引大量青年与创业者；奇姆肯特则因南部区域制造业与商贸快速发展，成为新兴增长极。

然而，人口快速向少数大城市集中也带来明显挑战：城市基础设施承载压力骤增，交通拥堵、住房紧张、公共服务供给吃紧等问题日益凸显；与此同时，迁出地特别是北部和农村地区面临人口流失、劳动力短缺与经济活力下降的风险，进一步拉大区域发展差距。

分析人士指出，与中国、印度等国家类似，哈萨克斯坦也正经历典型的“城市化加速期”，但南部向北部与中部的大规模单向流动仍具鲜明国别特征。若不及时干预，可能加剧区域失衡与社会张力。

为应对这一趋势，政府正通过在地方新建产业园区、改善农村基础设施、增加基层就业岗位等方式，努力引导人口合理分布。未来能否实现“大城市减压、地方城市崛起、乡村宜居宜业”的多点开花格局，将直接关系到国家整体均衡发展和长远社会稳定。

【编译：木合塔尔·木拉提】