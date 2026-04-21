托卡耶夫向蒙古国总统呼日勒苏赫授予“金鹰”勋章

托卡耶夫在授勋仪式上表示，在此次具有历史意义的访问框架下举行授勋仪式，对哈方而言意义重大。

“我们始终将您视为一位睿智、卓越且富有远见的政治家，正带领蒙古人民不断向前发展。我们高度评价您为蒙古国繁荣发展所作出的不懈努力。得益于您稳健的政策，蒙古国经济持续发展，人民福祉不断提升，国家在地区和国际舞台上的影响力也日益增强。”托卡耶夫说。

托卡耶夫指出，呼日勒苏赫在担任蒙古国政府总理期间，就积极推动两国经贸合作；如今作为国家元首，正继续以新的力度推进双边关系发展。在双方共同努力下，哈蒙关系已提升至战略伙伴水平。

“今天达成的重要协议，必将进一步巩固我们的友谊。在当前复杂多变的国际形势下，深化这种合作具有特殊意义。您为加强哈萨克斯坦与蒙古国关系作出了巨大贡献。因此，我决定授予您哈萨克斯坦共和国最高国家奖章——‘金鹰’勋章。这枚勋章象征着全体哈萨克人民对您本人以及兄弟般蒙古人民的崇高敬意。”托卡耶夫表示。

呼日勒苏赫对获授这一崇高荣誉表示感谢，并表示愿继续竭尽全力推动蒙古与哈萨克斯坦友好关系不断向前发展。

【编译：达娜】