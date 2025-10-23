哈萨克斯坦纪念国际雪豹日：守护“高山幽灵”的家园

雪豹最早由法国博物学家乔治-路易·勒克莱尔·德·布丰于1761年首次记载。在此之前，中亚各民族早已称其为“irbis”或“ilbirs”，视其为力量与勇气的象征。据考古发现，这一物种在蒙古和阿尔泰山脉一带的化石可追溯至150万年前。

雪豹之所以被称为“高山幽灵”，源于它能在岩石丛中悄然消失的能力，成为世界上最难以研究的猫科动物之一。在哈萨克斯坦，雪豹分布于阿尔泰、天山、塔尔巴嘎泰、绍尔和准噶尔阿拉套等山脉，主要栖息地包括伊犁-阿拉套国家自然公园、阿勒腾耶米勒国家自然公园、阔勒赛湖群国家公园、卡屯-卡拉盖国家公园和阿克苏-贾巴哈勒国家自然公园。

在哈萨克文化中，雪豹象征着力量、勇气与独立。它的形象出现在阿拉木图市徽、纪念币和钞票上，也是2011年亚洲冬季运动会的吉祥物。此外，国家最高荣誉之一的“雪豹”勋章亦以雪豹为标志，首都职业冰球队同样以“Barys”命名。

然而，受栖息地破碎化、偷猎及猎物数量锐减影响，20世纪雪豹数量大幅下降。到1995年，哈萨克斯坦境内仅剩约80至100只。为此，政府先后实施了《雪豹保护国家行动计划（2015–2024）》和《雪豹保护战略（2011）》等项目，致力于恢复种群数量。

联合国开发计划署（UNDP）指出，哈萨克斯坦是雪豹跨境迁徙的重要通道，其雪豹种群对国际科研具有重要意义。

- “研究雪豹不仅有助于其保护，还能评估山地生态系统的健康状况，并识别潜在威胁，这些生态系统正是当地社区赖以生存的基础。”

在过去十年间，保护工作显著加强。全国14个保护区共安装了290多个红外相机和28台热成像设备，用于实时监测；约70%的雪豹栖息地已纳入国家保护范围；同时，为11只雪豹佩戴了卫星项圈以追踪活动。

雪豹只是哈萨克斯坦生态战略中的一环。自独立以来，国家将野生动物恢复列为国家优先事项，成功重引入了野驴、赛加羚羊、普氏野马以及突厥虎等濒危物种，展现了哈萨克斯坦在生态保护与生物多样性维护方面的持续承诺。

