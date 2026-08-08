国际登山日聚焦哈萨克斯坦军队：军事登山员如何炼成？

（哈萨克国际通讯社讯） 8月8日是国际登山日。对于哈萨克斯坦武装力量中的军事登山员而言，登顶并非最终目标，安全完成任务、平安返回才是最重要的准则。

从山地作战到应急救援

军事登山员是专门执行山地作战任务、承担山地训练工作的军人。

据哈萨克斯坦国防部介绍，军事登山员需接受系统的专业训练，完成山地行进、攀岩、冰雪地形通过、登山装备使用、伤员救援及山地分队协同等课程，并在实战化训练场完成综合考核。

只有身体素质和心理素质均达到要求的军人，才能参加相关培训。完成课程并通过理论和实操考试后，可获得相应资格认证，部分学员还可取得登山运动等级证书。

目前，随着山地作战任务不断增加，哈萨克斯坦计划进一步完善培训体系，加强教官队伍建设，并逐步扩大军事登山员培养规模。

Фото: Министерство обороны РК

国际交流不断深化

近年来，哈萨克斯坦军事登山员持续参加国际联合演训、交流项目和专业比赛，不断吸收国际先进山地训练经验。

在国际军事比赛“厄尔布鲁士环线”（Elbrus Ring）项目中，哈萨克斯坦代表队曾获得铜牌，完成了穿越冰川和山地河流、全长105公里的高难度路线。

今年，哈萨克斯坦特种作战部队山地训练中心登山队成功登顶北美最高峰——美国阿拉斯加州德纳里峰（6190米），并在峰顶升起哈萨克斯坦国旗和特种作战部队旗帜。

此外，意大利武装力量教官曾赴阿拉木图山地训练中心，为哈萨克斯坦官兵开展山地导航、山地作战、伤员救援及装备使用等专业培训。

Фото: Министерство обороны РК

“登顶不是终点，平安返回才是成功”

拥有24年军旅生涯、13年军事登山经验的哈萨克斯坦武装力量中校阿曼卓勒·拉赫梅托夫认为，军事登山最重要的并非攀登能力，而是冷静、纪律和责任感。

2021年攀登汗腾格里峰期间，他曾因高原缺氧身体状况急剧恶化，在队友及时救助下成功恢复并最终完成登顶。

他说，这段经历让自己更加深刻地认识到团队协作和安全保障的重要性。

最有趣的是不断挑战新的高峰，而最大的责任则是保障同行战友的生命安全。大家通过同一根绳索连接在一起，就意味着每个人都肩负着保护彼此的责任。没有任何一座山峰值得拿生命和健康去交换。

哈萨克斯坦国防部表示，这一理念也是该国军事登山训练的重要原则——培养能够在复杂山地环境中作出正确判断、保障人员安全的专业人才，而不仅仅是征服更高的山峰。