哈萨克斯坦国籍申请测试报名今日起开放

申请人可通过国家考试中心网站（app.testcenter.kz）或“UTO”手机应用程序在线报名。测试将于8月22日举行。

国家考试中心在通报中指出，测试分为三个部分，共设100道题，其中哈萨克语30道、哈萨克斯坦共和国宪法基础40道、哈萨克斯坦历史30道。

其中，哈萨克语测试以哈萨克语进行，及格分数线为15分；宪法基础测试可选择哈萨克语或俄语作答，及格分数线为20分；哈萨克斯坦历史测试同样可使用哈萨克语或俄语作答，及格分数线为15分。

测试满分为100分，申请哈萨克斯坦国籍的人员须至少取得50分方可通过。

测试时长为2小时10分钟。对于残障人士，主办方将额外提供30分钟作答时间。

“测试报名费用为1.4693万坚戈。对于希望提高备考水平的申请人，还可参加收费3355坚戈的模拟测试。”国家考试中心表示。

如需了解更多信息，可登录国家考试中心网站（testcenter.kz），查阅“入籍申请人”栏目。

据了解，哈萨克斯坦入籍测试每年举行两次，分别安排在日历年的2月和8月。