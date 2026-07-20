国际象棋日：哈萨克斯坦如何崛起为世界棋坛新力量

（哈萨克国际通讯社讯）每年7月20日，世界各地的职业棋手、业余爱好者和国际象棋俱乐部成员共同庆祝国际象棋日。近年来，哈萨克斯坦在大众普及、青少年培养和国际赛事成绩等方面快速发展，逐渐成为世界国际象棋版图上的重要力量。

国际象棋日的设立可追溯至1924年7月20日。当时，国际棋联在巴黎成立。1966年，在国际棋联和联合国教科文组织倡议下，这一天正式成为国际象棋界的国际性节日。2019年12月，联合国大会将7月20日确定为世界国际象棋日，肯定国际象棋在促进和平、合作和民族间相互理解方面的作用。

据国际棋联及相关调查数据，全球约有6亿人参与国际象棋运动，其中绝大多数为业余爱好者。

目前，国际象棋已进入哈萨克斯坦最受欢迎的六大体育项目之列。得益于国家支持和数字化发展，近三年来国内参与人数显著增加。

哈萨克斯坦国际象棋联合会数据显示，全国有超过27.8万人经常参与国际象棋活动，其中约12.8万人生活在农村地区。全国设有7000多个专业国际象棋培训班，约1500所学校将国际象棋列为必修课或选修课，参加学校棋类社团的儿童超过5万人。

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此外，据专家估算，来自哈萨克斯坦的Chess.com和Lichess平台注册账户超过40万个。

在职业竞技层面，哈萨克斯坦目前拥有9名活跃状态的男子国际特级大师和约10名国际大师，超过5500名棋手拥有国际棋联正式等级分，在中亚地区处于领先位置。全国每年举办超过3800场不同级别的赛事，参赛注册运动员约11.8万人次。

2023年至2025年，哈萨克斯坦棋手在国际正式赛事中共获得448枚奖牌，其中2023年126枚、2024年160枚、2025年162枚。

比比萨拉·阿萨乌巴耶娃是目前哈萨克斯坦最具代表性的棋手之一。她于2025年底第三次夺得女子世界国际象棋超快棋锦标赛冠军，并在2026年女子世界冠军候选人赛中获得亚军。2026年6月，她首次进入国际棋联女子标准棋世界前五。

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哈萨克斯坦在青少年国际象棋领域同样成绩突出。2025年在阿拉木图举行的世界青少年锦标赛上，哈萨克斯坦队连续第二年获得团体总成绩第一，排名超过中国、印度和美国等传统强队。

此外，22岁的哈兹别克·诺戈尔别克曾获得世界青年国际象棋锦标赛U20冠军；8岁的阿丽莎·比萨利耶娃在2025年连续获得5项国际赛事冠军；梅鲁埃特·卡马利登诺娃和叶尔纳兹·卡利亚赫梅特也在团体世界杯个人项目中夺得金牌。

近年来，哈萨克斯坦持续实施国际象棋综合发展计划，推动国际象棋进入学校课程，扩大培训网络，并增加对年轻棋手的奖学金、赛事奖金和系统性投入。国内还设立了素有哈萨克斯坦国际象棋“奥斯卡”之称的KazChess Awards（哈萨克斯坦国际象棋年度大奖）奖项。

与此同时，哈萨克斯坦多次承办世界顶级国际象棋赛事，包括2023年阿斯塔纳世界冠军对抗赛、阿拉木图世界快棋和超快棋锦标赛以及多项国际团体赛事。

今年国际象棋日期间，哈萨克斯坦将举行多场专业和大众赛事。其中，Oskemen Open 2026国际赛事将作为哈萨克斯坦杯第二站正式开赛。阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特及多个州中心还将举办公开比赛、快棋赛、超快棋赛和户外体验活动，市民可免费参与对弈、知识问答及车轮战。