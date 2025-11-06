中文
    哈国引入谷歌税三年收效1184亿坚戈：Valve、Apple、Temu领衔缴纳

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦财政部国家收入委员会披露，自2022年1月1日“数字增值税”（俗称“谷歌税”）实施以来，118家境外互联网平台累计向国库缴纳1184亿坚戈，其中2025年单年入账486亿坚戈，同比增长200亿坚戈。

    онлайн сауда
    Фото: Мемлекеттік кірістер комитеті

    机制解读

    该税针对向哈消费者提供电子服务或线上商品的非居民企业（B2C模式），税率12%。

    企业须在哈注册并按季申报，旨在营造本土与外资数字服务商的公平竞争环境。

    最新注册企业（2025年新增20家）

    - Chess.com（国际象棋平台） 
    - OpenAI（ChatGPT开发者）
    - Canva（在线设计工具）
    - Microsoft Ireland Operations
    - Canyon Bicycles（专业自行车制造商）

    2025年缴税排行榜

    1. Valve Corporation（Steam母公司）——86亿坚戈 
    2. Apple ——80亿坚戈 
    3. Temu（拼多多跨境电商）——62亿坚戈

    国际经验

    许多发达国家已推行类似数字服务税：

    - 欧盟：统一e-VAT体系； 
    - 英国、印度、加拿大：专项数字税； 
    - 澳大利亚、日本、新加坡：外资平台简化在线注册。

    哈萨克斯坦模式完全符合OECD建议与全球最佳实践。

    邻国实践

    - 乌兹别克斯坦：2020年起对境外数字服务征收12%增值税； 
    - 吉尔吉斯斯坦：2022年启动同类机制； 
    - 俄罗斯：2024年起对非居民数字服务适用18%增值税。

    区域各国正同步适应数字经济现实，确保税收公平、守护国家利益。

    对哈萨克斯坦的意义

    “数字增值税”让哈萨克斯坦跻身高效监管数字领域国家行列。该政策显著增厚财政收入、提升外资平台透明度，并为本土IT企业营造与国际巨头平等的竞争环境。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

