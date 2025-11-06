12:04, 06 11月 2025 | GMT +5
哈国引入谷歌税三年收效1184亿坚戈：Valve、Apple、Temu领衔缴纳
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦财政部国家收入委员会披露，自2022年1月1日“数字增值税”（俗称“谷歌税”）实施以来，118家境外互联网平台累计向国库缴纳1184亿坚戈，其中2025年单年入账486亿坚戈，同比增长200亿坚戈。
机制解读
该税针对向哈消费者提供电子服务或线上商品的非居民企业（B2C模式），税率12%。
企业须在哈注册并按季申报，旨在营造本土与外资数字服务商的公平竞争环境。
最新注册企业（2025年新增20家）
- Chess.com（国际象棋平台）
- OpenAI（ChatGPT开发者）
- Canva（在线设计工具）
- Microsoft Ireland Operations
- Canyon Bicycles（专业自行车制造商）
2025年缴税排行榜
1. Valve Corporation（Steam母公司）——86亿坚戈
2. Apple ——80亿坚戈
3. Temu（拼多多跨境电商）——62亿坚戈
国际经验
许多发达国家已推行类似数字服务税：
- 欧盟：统一e-VAT体系；
- 英国、印度、加拿大：专项数字税；
- 澳大利亚、日本、新加坡：外资平台简化在线注册。
哈萨克斯坦模式完全符合OECD建议与全球最佳实践。
邻国实践
- 乌兹别克斯坦：2020年起对境外数字服务征收12%增值税；
- 吉尔吉斯斯坦：2022年启动同类机制；
- 俄罗斯：2024年起对非居民数字服务适用18%增值税。
区域各国正同步适应数字经济现实，确保税收公平、守护国家利益。
对哈萨克斯坦的意义
“数字增值税”让哈萨克斯坦跻身高效监管数字领域国家行列。该政策显著增厚财政收入、提升外资平台透明度，并为本土IT企业营造与国际巨头平等的竞争环境。
【编译：木合塔尔·木拉提】