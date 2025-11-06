哈国引入谷歌税三年收效1184亿坚戈：Valve、Apple、Temu领衔缴纳

机制解读

该税针对向哈消费者提供电子服务或线上商品的非居民企业（B2C模式），税率12%。

企业须在哈注册并按季申报，旨在营造本土与外资数字服务商的公平竞争环境。

最新注册企业（2025年新增20家）

- Chess.com（国际象棋平台）

- OpenAI（ChatGPT开发者）

- Canva（在线设计工具）

- Microsoft Ireland Operations

- Canyon Bicycles（专业自行车制造商）

2025年缴税排行榜

1. Valve Corporation（Steam母公司）——86亿坚戈

2. Apple ——80亿坚戈

3. Temu（拼多多跨境电商）——62亿坚戈

国际经验

许多发达国家已推行类似数字服务税：

- 欧盟：统一e-VAT体系；

- 英国、印度、加拿大：专项数字税；

- 澳大利亚、日本、新加坡：外资平台简化在线注册。

哈萨克斯坦模式完全符合OECD建议与全球最佳实践。

邻国实践

- 乌兹别克斯坦：2020年起对境外数字服务征收12%增值税；

- 吉尔吉斯斯坦：2022年启动同类机制；

- 俄罗斯：2024年起对非居民数字服务适用18%增值税。

区域各国正同步适应数字经济现实，确保税收公平、守护国家利益。

对哈萨克斯坦的意义

“数字增值税”让哈萨克斯坦跻身高效监管数字领域国家行列。该政策显著增厚财政收入、提升外资平台透明度，并为本土IT企业营造与国际巨头平等的竞争环境。

【编译：木合塔尔·木拉提】