英国上议院议员：强有力的议会能够对行政权力实施必要监督

（哈萨克国际通讯社讯） 英国上议院议员、英国在欧洲委员会议会大会代表团成员迈克尔·杰曼近日在接受哈萨克国际通讯社驻伦敦记者采访时表示，哈萨克斯坦正稳步推进民主改革，特别是在落实欧洲委员会威尼斯委员会建议方面取得了显著进展。

据介绍，威尼斯委员会主要负责评估各国法律体系是否符合民主法治标准。

迈克尔·杰曼表示：

“哈萨克斯坦正稳步朝着建设成熟民主国家的目标迈进。该国在落实威尼斯委员会提出的建议方面已经取得了重要进展。”

他认为，宪法改革是这一进程中的重要里程碑，有助于进一步强化议会职能，完善国家权力之间的制衡机制。

他说：

“宪法改革本身就是一项重要举措。改革将进一步增强议会的作用，使行政权力不能在缺乏监督和批准的情况下行使自身职权。”

迈克尔·杰曼表示，下一阶段的关键在于赋予议会的各项新职权能够真正落到实处。

他说：

“未来几个月，人们将看到议会如何运用这些新职权。议会各专门委员会能否高效履职，以及议会监督机制如何融入立法程序，都将是值得关注的重要问题。”

他同时指出，改革是否成功，不取决于制度设计本身，而取决于改革措施能否真正取得实际成效。

他说：