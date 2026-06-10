哈国推"智慧水区"生态项目 企业用水将获量身定制节水方案

每一滴水都至关重要

哈萨克斯坦正不断强化水资源高效利用政策。水资源和灌溉部数据显示，到2030年，国家将借助现代科技及大型商业倡议，迈入大规模节水的新阶段。

目前，全国60%的水资源消耗来自农业领域。因此，近年来该领域节水技术推广速度明显加快。节水技术应用面积已从过去的3万公顷增长至每年新增15万公顷，预计到2030年，这一指标将达到130万公顷。

水资源和灌溉部工业节水技术应用部门负责人贾尼别克·纳比耶夫表示，今年，工业领域的过渡期即将结束。到2027年前，所有企业必须制定出未来五年的节水计划，明确削减用水量、精确核算损耗并引入水资源循环利用技术。

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据纳比耶夫介绍，全国共有约5600家大中型企业。其中，93家重点企业占据了工业用水总量的95%。因此，制定五年节水计划的要求将首先向这些用水大户强制实施。

此外，在学校、幼儿园及各类社会基础设施的建设过程中，国家将推行"智能"节水系统，包括感应水龙头、按压式节水装置等。

—我们正在制定新的建筑标准，规定凡未配置节水技术的建筑一律不得投入使用。这是国家在节水方面采取的务实举措，-水资源和灌溉部补充道。

明确的发展方向

为激励企业主动应用节水技术，"智慧水区"生态项目已进入执行阶段。该项目将覆盖工业企业、酒店、餐厅、购物中心、办公楼及教育机构。在项目框架下，每家参与单位的用水系统都将得到快速评估，并获得量身定制的实用性节水解决方案。

组织方计划在收集数据的基础上编制专业分析报告，深入剖析各行业的用水结构、区域特征及节水潜力，并为提升用水效率提供具体建议。

为此，水资源信息分析中心与"绿色城市"协会签署了合作备忘录。根据协议，水资源信息分析中心将评估参与企业的用水量，并为企业实施节水措施提供方法论支持。

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水资源信息分析中心董事会副主席詹娜·哈兹詹诺娃指出，新版《水法典》为企业指明了方向：今天主动节水，即是为未来做好准备。对商业而言，降低水耗不仅是企业的加分项，更是保障生产可持续性的核心要素。她指出，通过参与"智慧水区"项目，公司可以将自身指标与行业标准进行对比，进而制定切实可行的降耗方案。

据了解，此前相关机构曾成功推出过类似的"智慧塑料区"（Smart Plastic Zone）倡议，当时全国有超过70家企业积极参与其中。