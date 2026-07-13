国际最新研究：生物多样性减少会导致亚马孙文化知识损失

（哈萨克国际通讯社讯）据中新社报道，国际学术期刊《自然》最新发表一篇气候研究论文称，气候变化可能导致南美洲亚马孙盆地居民文化中使用的本地植物物种数量减少约1/3。文化中重要的植物资源减少，加之当地居民语言预计持续消失，到21世纪末，可能导致已记录的利用亚马孙植物的相关文化知识损失约1/4。

在这篇以“全球变化下的知识森林”为题的论文中，论文作者提醒，这项研究工作的成果，凸显出气候变化对亚马孙生物文化遗产构成的威胁。

据介绍，亚马孙雨林是生物和文化遗产重要汇集地，拥有10%以上的地球陆地生物多样性和超过400个当地居民群体。不过，关于人为气候变化对雨林遗产影响的研究有限。

在本项研究中，论文第一作者和通讯作者、瑞士苏黎世大学Rodrigo Cámara-Leret与同事及合作者一起，汇编了1504年至2023年间超过90000份关于亚马孙植物利用情况的报告。他们发现，亚马孙社会利用的植物物种数量接近5800种，是此前估计的两倍。在本地植物物种超过76000份的文献报告中，论文作者进一步获取了这些文献对应语言的濒危状况信息，发现有57%来自156种不同的当地居民语言，这些语言中56%已面临威胁。

随后，论文作者进一步建模了多种场景下从2060年至2080年间气候变化对物种分布的影响：包括至21世纪中叶实现气候目标(SSP1–2.6)、对气候变化采取最低限度行动(SSP3–7.0)和极端情景、无政策干预(SSP5–8.5)。其模型预测，在各场景下，植物物种局部灭绝比例分别为28%、30%和34%，其中被利用的物种在衰退物种中所占比例更高(与未利用物种相比)。

与这些物种有关的生态系统服务(如药用价值)损失，预计于前述三个场景下在18%至23%之间。受威胁语言的区域预计会遭受更高的植物物种和服务损失。此外，受威胁语言的消失可能导致亚马孙知识库减少26%，与物种损失结合，可能会导致文化知识的巨大损失。

《自然》同期发表同行专家的“新闻与观点”文章认为，生物多样性和文化知识损失对亚马孙社会将产生重大影响，该研究数据可为亚马孙生物遗产的保护和恢复工作提供基础。