世界杯：德国补时绝杀科特迪瓦 荷兰大胜瑞典 土耳其提前出局

（哈萨克国际通讯社讯）2026年世界杯小组赛继续进行。德国队在补时阶段完成绝杀，以2:1逆转战胜科特迪瓦队；荷兰队5:1大胜瑞典队；巴拉圭队则在少打一人的情况下1:0击败土耳其队，后者成为本届赛事第二支提前出局的球队。

E组比赛中，德国队迎战科特迪瓦队。第30分钟，科特迪瓦中场凯西率先破门。下半场第68分钟，德国前锋德尼兹·翁达夫扳平比分。补时第4分钟，翁达夫再入一球，帮助德国队2:1完成逆转。

凭借这场胜利，德国队两战全胜积6分，暂居E组榜首。科特迪瓦队则以3分排名其后。

同组另一场比赛中，荷兰队以5:1大胜瑞典队。布罗贝伊开场17分钟内梅开二度，加克波下半场再下一城，帮助球队取得一场关键胜利。

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两轮过后，荷兰队积4分，在F组出线竞争中占据有利位置。瑞典队虽然遭遇失利，但仍保留晋级希望。

D组比赛中，巴拉圭队凭借加拉萨开场第2分钟的进球，以1:0战胜土耳其队。尽管阿尔米隆在上半场结束前被红牌罚下，巴拉圭队仍将领先优势保持到终场。

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值得一提的是，加拉萨的进球刷新了本届世界杯最快进球纪录。

本场失利后，土耳其队遭遇两连败，提前失去晋级淘汰赛的可能，成为本届世界杯第二支确定无缘16强的球队。巴拉圭队则保留了晋级希望。