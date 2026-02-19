蒙古国时隔20年更新“红皮书” 全面强化珍稀濒危物种保护

报道称，蒙古国针对境内稀有及濒危脊椎动物种群的评估工作在历经20余年的中断后重新启动，并以"国家红色名录"的形式正式向社会公布。

该文件涵盖了哺乳类、鸟类、鱼类、爬行类及两栖类动物，旨在为生物多样性保护领域的政策制定、战略规划以及科学研究提供重要的信息基础。

世界自然保护联盟濒危物种红色名录是国际公认的科学评估工具，已有60年的应用历史。它通过科学手段评估动植物物种的灭绝风险，为确定自然保护措施的优先等级、制定保护最脆弱分类群的行政决策提供依据。

2006年至2011年期间，蒙古国曾采用IUCN标准对689种脊椎动物进行了描述，明确了它们的分布范围、受威胁程度及主要不利因素，并制定实施了区域性保护计划。

本次最新的评估工作涵盖了鱼类、哺乳类、两栖类及爬行类在内的253个物种。此次更新具有极高的紧迫性，原因在于距离上次发布已过去15至20年，期间IUCN红色名录的评估标准已发生变化，且受人类活动影响，相关物种的种群数量也发生了显著波动。

据悉，本次更新工作是在世界自然保护基金会的支持下，由50多位科学家、研究人员以及高校教师共同协作完成的。

【编译：阿遥】