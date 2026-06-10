国际海事组织：霍尔木兹海峡当前不具备安全通航条件

对海员安全深感关切

多明格斯在当天发表的声明中表示，尽管相关风险早已明确，且近期事件已造成海员死亡、受伤或被扣留，但仍有船舶在缺乏可信安全保障的情况下试图穿越霍尔木兹海峡。

多明格斯指出，他最关切的是海员的安全与生命。

他说：“绝不能让他们暴露在风险已知、风险重大且显然无法缓解的状况中。”

他强调，当前局势依然高度动荡，且缺乏可靠的安全保障，因此不能认为存在安全通航条件。

船长和船东负有最终责任

多明格斯重申，船长及船东公司必须根据既定安全与安保管理框架所规定的义务，对航程规划以及开展全面、切合实际的风险评估承担最终责任。

他表示，这些责任至关重要，必须以最严格的标准予以履行。

商业考量不能凌驾于生命安全之上

多明格斯强调，任何商业或运营考量都无法成为使海员面临此类危险的正当理由。

他说：“保护海员的生命安全必须始终是首要任务。”

他敦促所有利益相关方以最高责任感行事，并再次呼吁各方避免采取任何危及无辜平民海员安全的行动。