国际刑事法院强烈反对美国新的制裁指令

美国国务院周二宣布，该国将对赤根智子和塞耶实施制裁。理由是两人直接参与了国际刑事法院调查、逮捕、拘留或起诉其政府未同意接受该法院管辖的国家官员的行动。根据美国制裁措施，两人在美国境内的资产将被冻结，并受到美国金融体系的限制。

对国际刑事法院制裁持续升级

美国此前也曾多次对国际刑事法院及其官员实施制裁。2020年，特朗普政府曾制裁时任检察官本苏达等人，拜登政府于2021年撤销相关制裁。特朗普2025年重返白宫后，于2月再次对国际刑事法院采取制裁措施，并将时任检察官卡里姆·汗列入制裁名单，随后又扩大制裁范围，将多名法官和检察官列入制裁名单。此次制裁赤根智子法官和塞耶律师，是美国针对国际刑事法院采取的最新措施。

这一最新举措使目前18名法官中有9名法官、2名副检察官、前任检察官以及1名工作人员受到美国的制裁。

制裁破坏法治

国际刑事法院是依据《罗马规约》设立的常设国际刑事司法机构，总部位于荷兰海牙，于2002年正式成立，负责调查和审判个人实施的灭绝种族罪、危害人类罪、战争罪和侵略罪等最严重的国际犯罪。法院奉行“补充性原则”，只有在有关国家不愿意或无能力真正开展调查和起诉时，才可介入。缔约国目前为125个。美国、中国、俄罗斯、印度和以色列等国均不是《罗马规约》缔约国。

国际刑事法院表示，该机构是依据各地区缔约国赋予的授权而运作的。美国实施制裁是对一个公正司法机构独立性的公然侵犯。

该法院强调，此类针对致力于履行各国赋予国际刑事法院任务的法官、检察官和工作人员的措施，破坏了法治。当司法人员因依法行事而受到威胁时，国际法律秩序本身便面临风险。

该法院指出，威胁和胁迫措施也影响了受害者寻求正义的能力，因为当其他所有途径都已用尽时，他们才会向法院求助。

将继续履行职责

国际刑事法院表示，正如先前所述，法院不会因此却步，并将坚定地支持其工作人员以及那些遭受难以想象的暴行侵害的受害者。

它表示：“本法院将继续完全按照《罗马规约》的规定，本着维护国际犯罪受害者利益的原则，以独立和公正的态度全面履行其职责。”

国际刑事法院强调，它高度珍视缔约国、民间社会以及所有支持法治和为国际犯罪受害者伸张正义的人士一贯表现出的团结精神，将与所有合作伙伴一道，在缔约国坚定不移的支持下，继续开展工作，以确保有效、独立地履行其职责。