哈国妇女事务和家庭人口政策委员会向在伊朗遇难学生家属表示慰问

该委员会指出，米纳卜一所学校遭到空袭，尤其令人痛惜。学校应当是安全、教育和希望的场所，是孩子们感到安全并对未来充满信心的地方。遵守国际人道主义法，即在冲突时期对民用设施和平民提供特殊保护，对于维护这一原则至关重要。每一个逝去的孩子，对全世界而言都是无法弥补的损失。当平民，特别是儿童，因战争而遭受苦难时，这便成为超越国界的共同悲剧。

与此同时，作为加强对国际人道主义法政治承诺的全球倡议发起国之一，哈萨克斯坦强调在冲突局势中维护人道主义的重要性。

- 如今，加强国际社会保护平民、促进和平、相互尊重和责任文化的努力比以往任何时候都更加重要。哈萨克斯坦作为加强对国际人道主义法政治承诺的全球倡议发起国之一，强调在冲突局势中维护人道主义的重要性。无论国界如何，世界的未来都始于每个儿童的安全。-委员会称。

据悉，美国和以色列日前对伊朗发动军事打击，致伊朗一所小学165人遇难，遇难者年龄在7到12岁之间。

【编译：小穆】