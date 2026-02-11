哈国驻广州总领事会见云浮市外办主任 探讨拓展双边合作

双方就经贸、投资、工业、农业、文化及旅游等领域的双边合作前景进行了深入交流，重点探讨了依托经济特区和工业园区平台推进联合项目的可行路径，以及进一步拓展地区间直接联系、完善合作机制的具体方向。

萨尔森别科夫介绍了阿拉套经济特区的投资环境和发展优势，并诚邀云浮市企业积极参与特区内各类合作项目，实现互利共赢。

林淑仪对访问阿拉套经济特区表现出浓厚兴趣。她指出，云浮市愿推荐农业、食品加工、不锈钢制品生产、化工及电子元件制造等领域的优质企业与哈方开展对接合作。此外，鉴于哈萨克斯坦拥有丰富的矿产资源基础，而云浮企业在矿产开发和石材加工方面积累了成熟经验，双方还特别强调了深化矿业合作的广阔空间。

根据中国统计部门公布的官方数据，截至2025年底，云浮市地区生产总值达1870亿美元。该市经济结构以服务业为主导，工业和农业同步稳步发展，常住人口约240万人。

【编译：阿遥】