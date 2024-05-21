哈国青铜时代饮食研究迎来国际合作 密歇根大学学术团访问布克托夫大学

访问团由密歇根大学人类学系教授、古生物学家艾丽莎·文特雷斯卡·米勒率领。

访问期间，访问团成员与布克托夫大学校长努尔兰·杜拉特别科夫会面，并参观了萨热阿尔卡考古研究所的古人类骨骼收藏。该研究所的藏品在世界考古学界享有盛誉。

Фото: Миннауки и высшего образования РК

双方详细讨论了未来合作项目的细节。该项目旨在通过分析青铜时代人类和动物骨骼上的牙垢，利用同位素分析、氮含量、蛋白质和锶含量等现代技术，重建青铜时代人类的饮食模式。这项研究对于了解人类在全球粮食风险加剧背景下的饮食演变具有重要意义。

此外，双方还就两所大学之间的国际科研合作进行了探讨，并达成共识。

据相关资料，哈萨克斯坦的青铜时代主要以安德罗诺沃文化为代表，年代约为公元前18世纪至公元前12世纪。安德罗诺沃文化遗址分布在南乌拉尔、哈萨克斯坦和南西伯利亚草原地带，形成了统一的“游牧畜牧业和农业经济文化类型”。

【编译：阿遥】