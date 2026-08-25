联合国谴责南苏丹伏击事件，两名维和人员遇害

两名维和人员遇害

袭击发生时，南苏丹特派团巡逻队正前往东部偏远地区帕朱特，遭身份不明的武装人员伏击。七名伤者包括三名埃塞俄比亚维和人员、两名南苏丹国家警察局人员和两名南苏丹特派团文职人员。

事发后，南苏丹特派团立即派出快速反应部队，以确保当地安全并支持应急响应工作。

古特雷斯秘书长向遇难者家属及其各自政府表示深切哀悼，并祝愿伤者早日完全康复。

呼吁追究责任

古特雷斯秘书长表示，针对联合国维和人员的袭击可能构成战争罪，必须对所有针对维和人员的袭击进行及时调查，并对责任人进行有效起诉和追究责任。

南苏丹特派团团长贝霍也呼吁有关当局进行彻底且迅速的调查，确保将肇事者绳之以法。

和平进程面临压力

南苏丹暴力冲突再度爆发，使该国本已脆弱的和平进程面临压力。

南苏丹于2011年从苏丹独立。两年后，由于总统基尔与时任副总统马沙尔之间的政治斗争，南苏丹再次陷入内战。

南苏丹特派团于2011年成立，任务包括保护平民、为人道主义援助提供便利、监测侵犯人权行为，并支持和平进程和政治过渡。

联合国各机构表示，南苏丹是援助人员面临危险程度最高的地区之一。自今年1月以来，至少36名人道主义工作者在南苏丹遇害，已超过2025年全年31人的数字。