联合国谴责南苏丹伏击事件，两名维和人员遇害
（哈萨克国际通讯社讯）据联合国新闻处消息，联合国秘书长发言人周一表示，古特雷斯秘书长以最强烈措辞谴责南苏丹琼莱州发生的针对联合国南苏丹特派团巡逻队的伏击事件。两名埃塞俄比亚维和人员在袭击中遇难，另有七人受伤。
两名维和人员遇害
袭击发生时，南苏丹特派团巡逻队正前往东部偏远地区帕朱特，遭身份不明的武装人员伏击。七名伤者包括三名埃塞俄比亚维和人员、两名南苏丹国家警察局人员和两名南苏丹特派团文职人员。
事发后，南苏丹特派团立即派出快速反应部队，以确保当地安全并支持应急响应工作。
古特雷斯秘书长向遇难者家属及其各自政府表示深切哀悼，并祝愿伤者早日完全康复。
呼吁追究责任
古特雷斯秘书长表示，针对联合国维和人员的袭击可能构成战争罪，必须对所有针对维和人员的袭击进行及时调查，并对责任人进行有效起诉和追究责任。
南苏丹特派团团长贝霍也呼吁有关当局进行彻底且迅速的调查，确保将肇事者绳之以法。
和平进程面临压力
南苏丹暴力冲突再度爆发，使该国本已脆弱的和平进程面临压力。
南苏丹于2011年从苏丹独立。两年后，由于总统基尔与时任副总统马沙尔之间的政治斗争，南苏丹再次陷入内战。
南苏丹特派团于2011年成立，任务包括保护平民、为人道主义援助提供便利、监测侵犯人权行为，并支持和平进程和政治过渡。
联合国各机构表示，南苏丹是援助人员面临危险程度最高的地区之一。自今年1月以来，至少36名人道主义工作者在南苏丹遇害，已超过2025年全年31人的数字。