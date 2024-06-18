国立维吾尔音乐喜剧院庆九十周年：首届音乐戏剧节隆重开幕

参加此次戏剧节的剧院包括穆赫塔尔·阿乌埃佐夫哈萨克国家话剧院、尕比特·穆斯热波夫哈萨克国立学术少年儿童剧院、国立学术朝鲜族剧院、新时代剧院和阿拉套传统艺术剧院。艺术家们将从6月17日至21日登上国立维吾尔音乐喜剧院的舞台，演出精彩的音乐戏剧作品，包括经典剧目《克兹吉别克》和《阿依曼—巧丽盼》。

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国立维吾尔音乐喜剧院于1934年9月建成开业。如今，除了剧团之外，剧院还拥有“纳瓦”民间歌舞团、“萨达”青年流行乐团和“茹赫萨尔”舞蹈团等多个演出团体。1984年，该剧院荣获“荣誉”勋章。2016年，为庆祝哈萨克斯坦独立25周年，该剧院被授予“学术剧院”称号。

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在90年的发展历程中，国立维吾尔音乐喜剧院积极参与国际戏剧节和巡回演出，足迹遍布独联体国家、土耳其、匈牙利、芬兰、德国、埃及、中国、罗马尼亚、保加利亚、巴基斯坦和葡萄牙等国。多次获得国际比赛大奖，为宣传哈萨克斯坦艺术做出了重要贡献。

戏剧节期间，还将举办剧院历史档案文献和珍贵照片展览，展示剧院辉煌的历史和丰富的文化遗产。

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库德斯·阔扎姆雅罗夫国立学术维吾尔音乐喜剧院是位于阿拉木图的世界上唯一的专业维吾尔剧院。

【编译：阿遥】