18:16, 29 9月 2025 | GMT +5
托卡耶夫总统任命国际事务顾问
（
哈萨克国际通讯社讯
）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日签署命令，任命国际事务顾问。
Photo credit: Akorda
根据总统令，叶尔纳尔·拉扎尔出任哈萨克斯坦总统国际事务顾问。
