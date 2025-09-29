中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    18:16, 29 9月 2025 | GMT +5

    托卡耶夫总统任命国际事务顾问

    哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日签署命令，任命国际事务顾问。

    1
    Photo credit: Akorda

    根据总统令，叶尔纳尔·拉扎尔出任哈萨克斯坦总统国际事务顾问。

     

    标签:
    哈萨克斯坦 总统 任免
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    正在阅读