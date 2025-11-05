联合国报告显示实现全球温控目标仍面临挑战

联合国官网消息称，这份在《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会开幕前夕发布的报告显示，《巴黎协定》签署10年来，全球变暖预测值已从最初的3摄氏度至3.5摄氏度区间明显回落。但要实现该协定确立的全球温控目标，将气温升幅控制在工业化前水平2摄氏度以内，并力争实现1.5摄氏度的更严标准，至今仍面临挑战。

根据《巴黎协定》，各国通过每五年提交一次“国家自主贡献”计划，阐明其为减少导致全球变暖的温室气体排放所采取措施。报告指出，截至今年9月底，仅有不到三分之一的缔约方提交了新版承诺。

报告显示，若当前提交的“国家自主贡献目标”得到全面落实，本世纪全球气温升幅预计将在2.3摄氏度至2.5摄氏度之间，较去年预估的2.6摄氏度至2.8摄氏度略有下降。若基于各国现有政策进行估算，升温幅度则为2.8摄氏度，同样低于去年预估的3.1摄氏度。

报告指出，根据测算，若要将全球升温幅度控制在2摄氏度或1.5摄氏度以内，到2035年，全球年排放量必须较2019年水平分别减少35%、55%。

联合国环境规划署呼吁各国在地缘政治环境日益复杂、时间窗口不断缩小的情况下，必须加快减排速度、加大行动力度，才可能实现全球温控目标。同时指出，现有成熟技术为支撑深度减排目标提供了可行的解决方案。

联合国环境规划署指出，风能、太阳能等清洁能源快速发展，低成本可再生能源的快速普及，甲烷排放的有效治理等，都成为解决问题的关键路径。

联合国环境规划署强调，避免0.1摄氏度升温，即能有效减缓损害规模、经济损失和健康影响的扩大，这些影响正侵蚀所有国家，最贫困脆弱群体承受着最沉重打击。