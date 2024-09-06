联合国实况调查团：苏丹交战各方犯下严重侵犯人权和国际罪行

广泛侵权行为和战争罪

报告表示，苏丹武装部队和快速支援部队及其各自的盟友，被认定对大规模的侵权行为负有责任，包括通过空袭和炮击对平民、学校、医院、通信网络和重要水电供应系统进行不加区分的直接攻击。

交战各方还通过强奸和其他形式的性暴力、任意逮捕和拘留以及酷刑和虐待，将平民以及帮助幸存者或记录侵权行为的人作为目标。报告发现，这些侵犯行为可能构成与暴力侵害生命和人身有关的战争罪，并侵犯了个人尊严。

实况调查团团长奥斯曼表示，保护平民至关重要，所有各方必须遵守国际法规定的义务，立即无条件停止对平民的一切攻击。

报告还发现，有合理的理由认为，快速支援部队及其盟军犯下了更多的战争罪行，包括强奸、性奴役和掠夺，以及强迫平民流离失所和招募15岁以下儿童参与敌对行动。

快速支援部队及其盟友对非阿拉伯社区实施了包括杀戮、酷刑、强奸及其他形式的性暴力、财产毁坏和掠夺在内的恐怖袭击。

报告还指出，有充分理由相信，快速支援部队及其盟友所实施的行为构成了诸多危害人类罪，包括谋杀、酷刑、奴役、强奸、性奴役、其他严重性暴力、基于种族和性别的迫害，以及强迫流离失所。

冲突蔓延

苏丹政府军与反叛武装“快速支援部队”之间的冲突自2023年4月爆发，源于长期的权力斗争和未解决的军事改革问题。这场冲突主要集中在喀土穆和达尔富尔地区，造成了严重的人道主义危机，包括大量平民伤亡和大规模流离失所。

这场冲突已蔓延至苏丹18个州中的14个州，造成数万名平民伤亡，近800万人流离失所，另有200万人被迫逃往邻国。报告称，交战各方阻碍人道援助，加剧了危机。

这份报告是人权理事会在2023年10月成立实况调查团时授权的任务之一，内容涵盖了2024年1月至8月期间的调查。这些调查包括对乍得、肯尼亚和乌干达的访问、182名幸存者、家属和目击者的第一手证词、与专家和民间社会成员的广泛磋商，以及对提供给调查团的额外信息的证实和分析。

报告建议根据安理会第1556号决议（2004年）及其后续决议，将现有的达尔富尔武器禁运扩大至苏丹全境，以遏制对交战各方的武器、弹药及其他后勤或财务支持的供应，并防止冲突进一步升级。

报告建议

报告指出，苏丹当局应全面配合国际刑事法院，并交出所有被起诉的人员，包括前总统巴希尔。

由于苏丹当局调查和起诉国际罪行责任人的努力受到选择性司法和缺乏公正性的影响，使得对受害者追究责任面临重大挑战。

报告还呼吁建立一个独立的国际司法机制，该机制将与国际刑事法院协同工作并互相补充。

奥斯曼赞扬了各方为促使冲突各方回到谈判桌所做的各种努力。他表示，苏丹人民应当拥有一个以和平、繁荣和尊重人权为标志的未来。

他还指出，国际社会必须支持苏丹人民建立一个包容性和具有代表性的文官政府，并尊重所有公民的权利。