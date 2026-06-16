哈国铁：Stadler客运列车制动问题未解决前不得运营

哈国铁代表指出，Stadler公司此前发布的声明中，部分内容已承认制动系统确实存在仍需完善的技术问题，这一点与铁路运营方的立场是一致的。

哈国铁副董事长安尼瓦尔·阿赫梅特詹诺夫解释称，上述技术不符合项是在新列车验收的标准化流程中发现的。他强调，这些质量与安全要求不仅适用于哈萨克斯坦，同样也是其他国家铁路管理机构普遍执行的行业标准。

—制动系统是保障旅客运输安全的关键环节之一，因此我们对此高度重视。我们的首要任务始终是乘客安全。在对新列车进行标准化质量检测与验收过程中，发现了这一不符合项。无论供应商是Stadler还是其他制造商，我们都执行同样严格的审查标准，-阿赫梅特詹诺夫表示。

针对Stadler公司此前称所有缺陷已于2026年2月前完成修复的说法，阿赫梅特詹诺夫回应称，双方在评估标准与结论上存在差异。

—根据我们的技术评估，目前制动系统尚未完全符合既定规范。我们已通过正式函件和技术报告将这一立场告知对方。如有必要，应向制造商进一步核实相关情况，因为他们是生产方，而我们是最终运营方，这些列车也将由我们负责运行，-他说。

哈国铁董事会主席塔勒哈特·阿尔德别尔格诺夫补充表示，公司方面已具备接收列车的条件，但前提是全部测试完成并签署相应确认文件。