哈萨克斯坦国立体育大学晋级世界大学生国际象棋团体赛八强

（哈萨克国际通讯社讯）2026年世界大学生国际象棋团体锦标赛小组赛在阿拉木图结束。哈萨克斯坦国立体育大学以D组第一名晋级八强，成为唯一进入淘汰赛的哈萨克斯坦高校代表队。

本届赛事共有16支高校代表队参加小组赛，经过3天角逐产生8支晋级队伍。比赛在4个棋盘上进行，各队共参加6场比赛，每组前两名晋级八强。

A组中，乌拉尔国立矿业大学6战全胜，以12个团体积分和22个个人积分排名第一。哈佛大学以7个团体积分和12.5个个人积分排名第二，两队携手晋级。墨尔本大学和北京大学止步小组赛。

B组中，圣路易斯大学以明显优势获得小组第一，24个可能获得的个人积分中拿下22.5分。智利大学与韦伯斯特大学同积5个团体积分，但凭借个人积分优势获得第二个晋级名额。

C组中，得克萨斯大学达拉斯分校6战全胜，以12个团体积分和19个个人积分位居榜首，雅典国立技术大学以8个团体积分排名第二。哈萨克斯坦AlmaU大学以3分位列第三，剑桥大学排名第四。

D组中，哈萨克斯坦国立体育大学表现突出，取得5胜1平，以11个团体积分和19个个人积分获得小组第一。

小组赛最后阶段，哈萨克斯坦国立体育大学两次与阿里-法拉比哈萨克国立大学交手，分别以3.5:0.5和3:1获胜。

印度尼西亚古纳达玛大学以7个团体积分排名D组第二，同样晋级八强。阿尔-法拉比哈萨克国立大学以6分排名第三，与淘汰赛资格失之交臂。牛津大学位列第四。

至此，哈萨克斯坦国立体育大学成为本届赛事唯一晋级八强的哈萨克斯坦高校代表队。

四分之一决赛中，哈萨克斯坦国立体育大学将迎战希腊雅典国立技术大学。其他三场对阵分别为智利大学对阵乌拉尔国立矿业大学、古纳达玛大学对阵得克萨斯大学达拉斯分校，以及圣路易斯大学对阵哈佛大学。

四分之一决赛将于8月7日举行，半决赛定于8月8日进行，最终冠军及奖牌归属将于8月9日揭晓。