哈国医疗保障体系升级——每年为1500名先天性疾病患儿免费提供复杂手术

国家持续推进高成本、高技术医疗援助体系建设。通过“免费医疗保障范围”体系和“强制社会医疗保险”制度，哈萨克斯坦公民无论收入水平如何，均可获得现代诊断服务、先进治疗方案以及复杂外科手术等医疗服务。

消息指出，国家尤其重视患有严重先天性疾病和病理的儿童医疗保障工作。每年约有1500名患有先天性疾病的新生儿接受手术治疗，其中约40%的手术采用微创内窥镜技术完成。

与此同时，小儿心脏外科领域也在不断发展。目前，全国每年为先天性心血管畸形患儿实施约2000例开胸手术。

此外，随着19项创新医疗技术投入应用，赴国外接受治疗的儿童病例数量已减少近一半，许多过去只能在国外获得的高技术医疗服务如今已可在国内开展。

在医疗费用报销和药品保障方面，覆盖范围也在持续扩大。2018年，享受免费药品保障的人数约为190万人；截至2025年，这一数字已增至340万人。同期，门诊药品保障财政拨款由872亿坚戈增至3374亿坚戈，增长近三倍。