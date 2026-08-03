欧佩克+七国同意9月起日均增产18.8万桶原油

（哈萨克国际通讯社讯） 欧佩克（OPEC）发布消息称，包括哈萨克斯坦、沙特阿拉伯和俄罗斯在内的欧佩克+七个成员国已达成一致，将自2026年9月起把原油日产量增加18.8万桶，以维护国际石油市场稳定。

这一决定是在8月2日举行的视频会议上作出的。沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼代表出席会议，并就当前国际石油市场形势及未来发展前景进行了讨论。

根据欧佩克发布的声明，此次增产是在2023年4月宣布实施的额外自愿减产调整框架下进行的。与会各方认为，这一举措将有助于维护全球石油市场稳定。

声明还指出，此次决定将有助于各成员国加快履行此前就超额生产部分进行补偿的承诺。

Фото: ОПЕК

与会各国重申，将继续全面履行《合作宣言》（Declaration of Cooperation，DoC）框架下的各项承诺，包括额外自愿减产措施。相关执行情况将继续由联合部长级监督委员会（JMMC）负责监督。同时，各方再次表示，将全面完成自2024年1月以来超额产量的补偿任务。

此外，在联合部长级监督委员会（JMMC）第67次会议上，沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、尼日利亚、阿尔及利亚和委内瑞拉代表还就全球石油市场形势进行了讨论，并重申将继续履行《合作宣言》，共同维护国际能源市场稳定。

委员会强调，保障国际海上运输通道安全，对于确保能源持续供应具有重要意义。同时，与会代表对能源基础设施遭受袭击表示关切，认为受损设施的修复需要投入大量时间和资金，可能对能源供应造成影响，并进一步加剧市场波动。

欧佩克表示，欧佩克+七国下一次评估国际石油市场形势的会议计划于2026年9月6日举行。