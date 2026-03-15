托卡耶夫：支持通过外交途径解决任何冲突

在媒体吹风会上，有记者提问称，哈萨克斯坦一贯主张通过外交方式解决国际冲突。近期总统就中东局势发表相关声明，并与海湾地区多国领导人通电话表达支持，但没有与伊朗总统通话，这是否意味着哈萨克斯坦偏离中立立场、转而支持阿拉伯国家。

对此，托卡耶夫表示，哈萨克斯坦在国际社会一直被视为一个热爱和平的国家，支持通过外交途径解决任何冲突，这一立场始终没有改变。

托卡耶夫表示，伊朗总统 马苏德·佩泽什基安具有世俗化视野，本职是一名心脏外科医生。他指出，佩泽什基安此前曾表示 伊朗不会对海湾国家发动攻击，对此他当时也表示支持。托卡耶夫还提到，对方甚至一度代表伊朗表达过歉意。但随后相关表态被否认，伊朗针对阿拉伯国家的军事行动并未停止。

- 这在一定程度上反映出伊朗总统 并未完全掌握国家权力。这并非指责，而是客观事实。伊朗的政治体系具有其特殊性，宗教权威在国家决策中发挥着重要作用。 - 托卡耶夫说。

他同时表示，在伊朗政治体系中，宗教权力在很大程度上决定国家发展方向和重大决策，总统虽为国家元首，但更多具有形式性角色，并非最具影响力的人物。

托卡耶夫还指出，任何国家都不应出现 “双重权力结构”。哈萨克斯坦过去也曾经历类似情况，但事实证明这种制度难以长期维持。四年前，国家内部稳定一度受到威胁，这对哈萨克斯坦以及其他国家来说都是深刻的教训。

- 哈萨克斯坦尊重伊朗人民及其悠久的历史和文化，同时将继续坚持一贯立场，始终作为一个致力于和平的国家。 - 托卡耶夫强调。

【编译：达娜】