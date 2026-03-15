中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    13:51, 15 三月 2026 | GMT +5

    托卡耶夫：支持通过外交途径解决任何冲突

    哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在参加新宪法草案全民公投投票后，就中东局势等问题回答了记者提问。

    Следующие президентские выборы пройдут в 2029 году в Казахстане
    Фото: Акорда

    在媒体吹风会上，有记者提问称，哈萨克斯坦一贯主张通过外交方式解决国际冲突。近期总统就中东局势发表相关声明，并与海湾地区多国领导人通电话表达支持，但没有与伊朗总统通话，这是否意味着哈萨克斯坦偏离中立立场、转而支持阿拉伯国家。

    对此，托卡耶夫表示，哈萨克斯坦在国际社会一直被视为一个热爱和平的国家，支持通过外交途径解决任何冲突，这一立场始终没有改变。

    托卡耶夫表示，伊朗总统 马苏德·佩泽什基安具有世俗化视野，本职是一名心脏外科医生。他指出，佩泽什基安此前曾表示 伊朗不会对海湾国家发动攻击，对此他当时也表示支持。托卡耶夫还提到，对方甚至一度代表伊朗表达过歉意。但随后相关表态被否认，伊朗针对阿拉伯国家的军事行动并未停止。

    - 这在一定程度上反映出伊朗总统 并未完全掌握国家权力。这并非指责，而是客观事实。伊朗的政治体系具有其特殊性，宗教权威在国家决策中发挥着重要作用。 - 托卡耶夫说。

    他同时表示，在伊朗政治体系中，宗教权力在很大程度上决定国家发展方向和重大决策，总统虽为国家元首，但更多具有形式性角色，并非最具影响力的人物。

    托卡耶夫还指出，任何国家都不应出现 “双重权力结构”。哈萨克斯坦过去也曾经历类似情况，但事实证明这种制度难以长期维持。四年前，国家内部稳定一度受到威胁，这对哈萨克斯坦以及其他国家来说都是深刻的教训。

    - 哈萨克斯坦尊重伊朗人民及其悠久的历史和文化，同时将继续坚持一贯立场，始终作为一个致力于和平的国家。 - 托卡耶夫强调。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 外交 哈萨克斯坦与中东 总统 伊朗 全民公投
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读