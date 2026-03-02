哈国外贸结构加速转型 从出口原料向深加工及物流枢纽跨越

数据显示，2024年哈萨克斯坦对外贸易总额达到1414亿美元。2025年，这一数字进一步升至1439亿美元，其中出口额为790亿美元，占比超过一半。全年贸易总额同比增长1.3%。

回顾此前发展轨迹，2019年哈萨克斯坦贸易总额为978亿美元，到2022年已增至1355亿美元。考虑到其间全球疫情冲击因素，这一增长幅度尤显不易。这一阶段的扩张，主要得益于能源原材料价格回升以及出口市场向新区域拓展。

长期以来，哈萨克斯坦在国际贸易体系中多以原材料出口国形象出现。但近年来，深加工产品出口比重逐步提升。当前，哈萨克斯坦已与中国、俄罗斯、土耳其、美国、德国、法国、韩国、日本以及中亚邻国建立起稳固的贸易合作关系。其中，中国表现尤为突出。去年哈中双边贸易额达到341亿美元，延续了持续增长态势。

经济学家萨帕尔拜·卓巴耶夫指出，五六年前哈萨克斯坦与中亚邻国的贸易额约为50亿美元，如今已提升至约130亿美元。有关部委数据显示，面粉、葵花籽油、黄金及各类金属产品是出口中亚市场的主要商品。

Фото: Сапарбай Жобаевтың жеке мұрағатынан

贸易作为经济增长的重要引擎，不仅为国家预算贡献了相当比例的税收收入，也在缓解就业压力方面发挥着关键作用。目前，哈萨克斯坦贸易领域从业人员已超过150万人，全国约有8万个贸易网点。

多数专家认为，当前哈萨克斯坦对外贸易表现总体符合预期。卓巴耶夫指出，由于哈萨克斯坦是内陆国家，过去每年需支付约120亿美元过境费用用于出口商品，而其他国家通过哈境内支付的过境费仅为60亿美元，这种“逆差”长期被视为一项沉重成本。

—如今，随着连接中欧的“中间走廊”以及跨里海国际运输路线的开通，我国交通运输服务收入已接近100亿美元。如果这一数字提升至120亿美元，就能够实现运输服务收入与自身出口过境成本的基本对冲，从而消除这一领域长期存在的亏损，-卓巴耶夫强调。

然而，出口导向型企业的进一步发展仍面临现实挑战。政府正着手推出多项激励措施。在预算存在赤字压力的背景下，扩大税基、增强财政收入能力的关键在于培育新增产能。目前，不少企业仍以国内市场为主，但政府认为，哈萨克斯坦在国际市场，尤其是在农产品出口方面，仍拥有较大潜力空间。

Фото: Luka Koper

投资领域的数据同样引人关注。在中亚地区吸引的5000亿美元外来投资中，约80%流向哈萨克斯坦。

—中方对深化与哈萨克斯坦的贸易联系表现出浓厚兴趣。中方希望在哈设立大型企业，利用本地原材料发展轻工业和食品加工产业。总体来看，哈萨克斯坦正逐步从规模高达6000亿美元的中欧贸易流动中获得实际收益，-卓巴耶夫表示。

事实表明，哈萨克斯坦作为连接东西方的重要“桥梁”作用日益凸显。随着物流基础设施持续完善、运输通道不断扩容，对外贸易的发展空间依然广阔。

【编译：阿遥】