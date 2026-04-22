哈国外交部长会见联合国副秘书长 探讨可持续发展领域合作

据外交部消息，阔谢尔巴耶夫在会谈中重申，哈萨克斯坦始终坚定维护《联合国宪章》的基本原则，并致力于巩固多边外交体系。他特别指出，联合国高级别代表团出席阿斯塔纳区域生态峰会具有重要意义，同时对安东尼奥·古特雷斯在峰会筹备过程中提供的高效支持表示感谢。

李军华对哈萨克斯坦在推动联合国改革方面给予的全面支持表示高度评价。他指出，哈方提出的一系列倡议充分兼顾地区国家的利益与关切，并着力提升联合国在地方层面的执行效能。

双方还就优先合作方向进行了系统梳理，包括共同推动阿拉木图联合国中亚和阿富汗可持续发展目标区域中心的建设与运行。

此外，阔谢尔巴耶夫介绍了落实托卡耶夫总统关于设立联合国国际水组织倡议的进展情况，旨在推动水资源外交发展，并加强各国在相关领域的协调与合作。

会谈结束时，双方一致表示，将进一步深化哈萨克斯坦与联合国之间的战略对话，并持续推进重点领域合作。

【编译：阿遥】