哈国外长见联合国副秘书长中满泉 讨论全球裁军与安全议题

双方在会谈中高度肯定了哈萨克斯坦与联合国在国际安全、核裁军和不扩散领域的合作，并就多项重要议题交换了意见。

双方还就今年8月2日在日内瓦举行的、有哈萨克斯坦主持的《不扩散核武器条约》筹备委员会会议交换意见。双方对会议成果表示满意，并就哈萨克斯坦将于2025年3月担任《禁止核武器条约会议》主席国的筹备工作进行了详细讨论。会谈还涉及了由哈萨克斯坦倡议设立的“援助核试验受害者和环境恢复国际信托基金”的筹建事宜。

中满泉高度评价了世界各国为纪念8月29日“禁止核试验国际日”所开展的各项活动。

会谈中，双方还深入探讨了落实哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的建立国际生物安全机构的倡议。

双方一致同意在全球裁军、不扩散和加强国际安全等问题上继续保持密切合作。

在此次访问哈萨克斯坦期间，中满泉副秘书长将参加由哈萨克斯坦与联合国裁军事务厅共同举办的“加强无核武器区合作”会议。

【编译：阿遥】