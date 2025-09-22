哈萨克斯坦国产电影海外影响力持续扩大

文化委员会在回应哈通社时表示，为落实总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在图尔克斯坦全国会议上提出的将电影产业作为独立经济部门的指示，近两年来哈萨克斯坦电影产业正逐步形成完整体系。2024年，国产电影院线占比已达21%（共94部影片），2025年这一比例需进一步提升至25%。

2024年，私营资本投资的国产电影《传统》（Дәстүр）、《判决》（Приговор）、《教我如何生活》（Научи меня жить）、《第二次邂逅的爱情》（Любовь со второго взгляда）、《黑色人生3》（Рэкетир 3）以及2025年的《巡逻》（Патруль）、《赌徒》（Азартник）、《奴仆》（Малай）等影片已进入海外院线。

此外，通过国家支持的电影中心制作的多部影片不仅面向国内观众，也开始走向国际市场，数字分发与国际发行体系正逐步完善。文化委员会指出，许多国产电影已在“IVI”和“KINOGO”在线平台上线，包括《拳击手》（Боксер）、《爱国者时刻》（Время патриотов）、《前进》（ALGA）、《仙鹤》（Тырналар）、《诗人》（Ақын）、《阿黛莫卡的学习》（Обучение Адемоки）、《纳尔泰》（Нартай）、《线下假期2》（Каникулы оффлайн 2）、《1941年的夏天》（Лето 1941-го года）、《多斯-穆卡桑》（Дос-Мұқасан）、《外科医生》（Хирург）、《兄弟》（Братья）、《送奶女》（Молочная девочка）、《小女儿》（Кенже қыз）、《雄鹰》（Беркут）、《夜幕降临》（Стоп ночь!）等影片。

同时，国产电影在“Kinopoisk”在线视频平台也得到广泛推广，目前该平台已设立包含19部影片的专题板块，涵盖《爱国者时刻》（Патриоттар уақыты）、《线下假期2》（Каникулы off-line 2）、《多斯-穆卡桑》（Дос-Мұқасан）、《哈吉穆坎》（Қажымұқан）、《舒拉玛》（SHULAMAH）、《兄弟》（Ағайындылар）、《草原之狼》（Дала қасқыры）等重要主题影片，未来还将持续更新。

值得一提的是，哈萨克斯坦电影的国际市场拓展步伐加快。近年来，多部影片成功进入海外院线：

- 《诗人》（Ақын）于2022年在法国上映；

- 《爱国者时刻》（Время патриотов）2022年在俄罗斯上映，2024年进入拉美国家院线；

- 《黑女》（Қара қыз）2024年在俄罗斯上映；

- 《哈吉穆坎》（Қажымұқан）计划于今年进入俄罗斯市场。

哈萨克斯坦制片公司与国际在线平台建立密切合作，系统推进分发工作。例如，《草原之狼》（Дала қасқыры）已出售给美国、加拿大、英国、德国、法国、波兰及拉美国家的分销商，并纳入法国和英国的数字平台节目单。这些成就表明，哈萨克斯坦电影制作质量显著提升，逐渐吸引国际观众的关注。

【编译：木合塔尔·木拉提】