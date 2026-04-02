哈国油或为卡拉姆卡斯-田吉兹和哈扎尔油田寻找新伙伴

针对哈通社记者提问，叶斯哈兹耶夫表示：

—卢克石油目前也在制裁名单上。考虑到制裁因素，我们正在研究从现有合作方案中退出的各种选项。毕竟身处制裁环境下，接下来的工作确实很难开展……所以我们必须把制裁条款考虑进去，寻找继续推进项目的新路径。我们非常希望这些油田能尽快投产。因为除了技术和经济层面的考量，这个项目在社会效益方面也具有重大意义。

据他介绍，如果在哈萨克斯坦本国造船厂建造钻井平台，将能为曼格斯套州额外创造多达2000个就业岗位。

—正因如此，我们对加速项目开发有着极高的积极性。但在合作伙伴受到制裁后，我们必须把这一现实情况纳入考量，再继续推进项目。显而易见，这可能需要与其他合作伙伴共同实施。目前我们还没有正式展开谈判，但正在考虑各种可能性。所以，现在我无法预先给出确切的结论，-叶斯哈兹耶夫补充道。

【编译：阿遥】