国务顾问：毡房传统入选非遗名录 印证中亚文化遗产的共同性

卡林强调：“这一决定大幅提升了毡房作为世界文化组成部分的国际认可度，也再次证明了中亚文化遗产的共同性。”

他指出，该项目最初由哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦于2014年联合申报成功，此次扩容是三国2024年联合提交联合申请的结果。毡房至今仍是民族节日、传统仪式、葬礼与纪念活动不可或缺的象征。

卡林特别自豪地表示：哈萨克斯坦已在UNESCO非遗代表作名录中拥有14项遗产，在全球183个国家中稳居前25位。

目前尚有5项跨国联合申报正在审查中：

- 《萨尔布伦》狩猎传统（哈萨克斯坦）

- 《刺绣艺术》（哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦）

- 《毡毯制作技艺》（哈、吉、阿塞拜疆、伊朗、蒙古、塔吉克斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦）

- 《阿尔帕米斯史诗》（哈、阿塞拜疆、土库曼斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦）

- 《塔基亚帽》（哈、土库曼斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土耳其）

毡房传统被非物质文化遗产名录收录，是哈萨克斯坦文化外交的又一重大胜利，标志着千年游牧文明正以更广阔的视野走向世界。

【编译：木合塔尔·木拉提】